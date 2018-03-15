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Çorum'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 02:25 | Son Güncelleme

Tıra çarpan yolcu otobüsündeki iki şoför ve bir muavinin de öldüğü kazada yaşamını yitiren 8 yolcudan birinin cenazesi, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde defnedildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde İstanbul-Tokat seferini yapan bir yolcu otobüsünün yol kenarında park halindeki tıra çarparak alev aldığı kazada hayatını kaybeden yolculardan Mehmet Cula'nın cenazesi, memleketi Tokat'ın Sulusaray ilçesinde toprağa verildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Cula'nın cenazesi, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile gece geç saatlerde Sulusaray ilçesi Tekkeyeni köyüne getirildi.

Mehmet Cula'nın cenazesi araçtan indirilerek evinin bahçesinde hazırlanan alana konuldu. Yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından aynı yerde cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Cula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sulusaray Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı Halil Demirkol ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul-Tokat seferini yapan İmparator Turizm firmasına ait 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsü, 13 Mart'ta Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra arkasından çarparak alev almıştı. Kazada, otobüs şoförleri İsmet Eslen ve Ahmet Civlez, muavin Cihan Çakmak ile yolcular Esra Kel, Mine Demir, Ayşe ve Murat Delice, Mehmet Cula, Mervenur Özçiftçi, Dürdane ve Betül Kaplan hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

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cenaze Çorum otobüs kazası Tokat

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