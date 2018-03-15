Çorum'daki trafik kazası

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarparak alev aldığı kazada yaralananların tamamı hastanelerden taburcu edildi.
Kazanın ardından Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri tamamlanan yaralılardan 19'u dün taburcu edilmişti.
Kalan 4 kişinin de bugün tedavilerin tamamlanıp taburcu edilmesinin ardından hastanede tedavi gören yaralı kalmadı.
İmparator Turizm firmasına ait İstanbul'dan Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsü, 13 Mart'ta Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev almıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.
İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış
Şoke eden ilişki! Önce oğlu, sonra da kızıyla...
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum