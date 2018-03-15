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Çorum'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:51 | Son Güncelleme

Kazada yaralanarak hastanelere kaldırılan yaralılardan tedavileri süren son 4 kişi de taburcu edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarparak alev aldığı kazada yaralananların tamamı hastanelerden taburcu edildi.

Kazanın ardından Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri tamamlanan yaralılardan 19'u dün taburcu edilmişti.

Kalan 4 kişinin de bugün tedavilerin tamamlanıp taburcu edilmesinin ardından hastanede tedavi gören yaralı kalmadı.

İmparator Turizm firmasına ait İstanbul'dan Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsü, 13 Mart'ta Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev almıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Osmancık OTOBÜS taburcu TIR

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