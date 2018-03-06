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Çorum'dan Vicdan Konvoyu'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği'nin kadın üyeleri, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerde tuttuğu kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na destek verdi

ÇORUM (AA) - Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği üyeleri, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na destekte bulundu.

Derneğin Kadın Kolları üyeleri, Hürriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan derneğin hanımlar komisyonu başkanı Ayşe Uçak, Suriye'de 7 yıldır devam eden savaşta yüz binlerce insanın katledildiğini ve 13 bin 581 kadının Esed rejiminin zindanlarında işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Suriye'de 417'si kız çocuğu olmak üzere toplam 6 bin 736 kadının tutuklu bulunduğuna dikkati çeken Uçak, şunları belirtti:

"Bizler dünyanın vicdanlı kadınları olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün iki yüzlülüğünü Hatay'da yapacağımız basın açıklaması ile tüm dünyaya ifşa edeceğiz. Dünya Kadınlar Günü'nü üretenlerin gerçekten kadın hakları diye bir dertleri olsaydı Suriye zindanlarında 7 yıldır süren bu zalimliğe karşı susmaz, seslerini yükseltirlerdi. Kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence, hukuksuz alıkoyma, uluslararası hukuka göre savaş suçu niteliğindedir. Ancak Esed rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullanmaya devam etmektedir. Amacımız kadınların Suriye'de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, hapis ve bunun gibi dramlarına dikkat çekmektir."

Tecavüz edilen ve işkence gören kadınların bir kısmının intihar ettiğini, bir bölümünün de zindanlarda ölmeyi beklediğini ifade eden Uçak, "Dünyanın gözleri önünde Suriye'de katliam yaşanıyor. İnsanlığımızla birlikte onurumuz ve vicdanımız da ölüyor." diye konuştu.

Uçak, Suriye'de hapishanelerinde hukuka aykırı tutulan, işkence edilen kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılması için Vicdan Konvoyu ile sınıra kadar gideceklerini de sözlerine ekledi.

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