Çorumlu esnaflardan Mehmetçik’e 41 kınalı koç

Çorumlu esnaflar Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere destek olmak amacıyla aralarında düzenledikleri kampanya ile aldıkları 41 tane kınalı kurbanlık koç kesildi.

Çorum Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından düzenlenen kampanya kapsamında oda başkanları ve esnafların katkılarıyla alınarak kesimleri yapılan 41 kurbanlıklar bugün Afrin’e gönderilecek.

Kurban kesimi nedeniyle birlik bahçesinde düzenlenen törende konuşan Çorum Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü olduğunu belirterek, “Bizim bu katkımız belki de bir tüy tanesi. Ancak amacımız ufakta olsa bir katkı sağlamaktı. Bize destek olan muhtarlarımız, oda başkanlarımız, esnaflarımızdan Allah razı olsun. Desteklerimiz sürecek. Her zaman askerimizin yanındayız. Devletimizin yanındayız. Afrin’deki dik duruşu nedeniyle başkomutanımıza selam ediyoruz. Bugün oraya müdahale edilmemiş olsaydı oradaki bütün mağaraları gördük. İnlerinde yakalandılar. Çanakkale’de, Afrin’de milletin huzuru için gözlerini kırpmadan kanlarını akıtan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül de, devletimizin gücünü, milletin desteğini bildiklerini belirterek, Çorum’daki esnafların polisin, askerin yanında olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Afrin’deki mücahidlere selam gönderen Başkan Gül, “Bu mübarek günde bu güzel çalışmaya imza atan tüm esnaf kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Vali Necmettin Kılıç ise, medeniyetimizin kültür köklerinin rahat yatağında ölmek yerine cenk meydanlarında kaza meydanlarında ömür tüketmeyi emrettiğini belirterek, “Dedelerimizden atalarımızdan bize ulaşan bu özelliğimizi de şuan Türkiye çapında yaşandığını görmek ayrı bir mutluluk vesilesidir. Eğer bir yerde bir gaza varsa ordumuz gaza meydanlarında yaşlımız gencimiz orda olmak isteriz. Kadınımız mantı yapar kızımız çorap örer, çiftçimiz koyunun getirir hediye eder. Biz bir millet olarak zaten orduyuz ordunun ta kendisi millettir. Sembolik olarak içimizden birilerinin savaş meydanlarına gitmesi hepimizin savaşmadığı anlamında değildir. Ruhumuzla Afrin’deyiz. Aklımızla, beynimizle, gönlümüzle Mehmetçiğimizle 24 saat beraberiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda milletin aynı tavrı sergilediğini ve savunma sanayinin temelinin o harekatta atıldığını anlatan Vali Kılıç, şunları kaydetti;

“Halkın gönüllü katılımlarıyla oluştu. Bugünde halkımız ali cenap davranışlarıyla hep beraber Afrin’de olmak istiyor. Esnafımızı tebrik ediyorum. Kendi aralarında toplanan kurbanları Afrin’e gönderecekler. Askerimizin evlatlarımızın yiğitliği de gözlerimizi yaşartıyor. İyi ki varız. Biz dünyada olduğumuz sürece mazlumların kanı akmayacak. Kadınlar tecavüze uğramayacak. Çocuklar yetim kalmayacak. Dünyanın dört bir tarafında insan kanı döküyor. Ama biz dünyanın dört bir tarafına insanı korumak için insan onurunu korumak için anneler evlatsız kalmasın çocuklar yetim kalmasın diye dünyanın dört bir tarafında olmaya devam edeceğiz. Bu milletle beraber bu ordunun yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu millet 24 saat 7 gün ordunun yanındadır. Nefesini Mehmetçikle beraber alıyor. Toplu vuran yüreklerimizi toplar sindiremeyecek. Yakın gelecek Türkiye Cumhuriyeti devletinin olacak”

Programda günün anısına İl Jandarma alay Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu’ya Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Tören İl Müftüsü Ahmet Akın’ın yaptığı duanın ve kurban kesiminin ardından sona erdi.

Programa MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, AK Parti yöneticileri, oda başkanları ve esnaflar katıldı.