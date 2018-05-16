Çorumlular, Mehter Marşı ile sahura kalktı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Osmanlı geleneğini yaşatmak için fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleleri dolaşan ramazan davulcuları, vatandaşları sahura Mehter Marşı ile kaldırdı.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sahurun simgesi davulcular da ilk mesailerini yaptı. Çorum Belediyesi ve Davulcular Derneğince belirlenen 44 davulcu, Çorum'da ramazanın ilk gecesi 14 mahalleyi gezdi.
Belediye tarafından alınan karar gereğince, Osmanlı geleneğini yaşatmak için fes takıp, beyaz gömlek ve yelek giyerek mahalleleri dolaşan ramazan davulcuları, yürüyerek çalınmaya uygun Mehter Marşı ile vatandaşları sahura kaldırdı.
Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlara sahur vaktini haber veren 70 yaşındaki Cuma Ali Üzüm, yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır ramazan davulculuğu yaptığını söyledi. Sahurda sadece Mehter Marşı çaldıklarını ifade eden Üzüm, "Önceden sahurda davul ve zurna çalıyorduk. Belediyenin aldığı kararla artık sadece Mehter Marşı'nı çalıyoruz. Bugün de ilk mesaimizi yaptık. Ramazanın hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
Davulcular Derneği Başkanı Bekir Şimşek de Karakeçili Mahallesi'nde mesai yaptı. Ramazanın hayırlara vesile olmasını temenni eden Şimşek, "Davulcular, ramazanın simgesidir. Ramazan ayı süresince 44 kişi görev yapacağız. İşimizi seviyoruz. Yirmi yıldır bu işi yapıyorum. Belediyenin aldığı karar gereğince sadece Mehter Marşı'nı çalıyoruz ama bazı vatandaşlar zurnanın da olmasını istiyor." diye konuştu.
Şimşek, belediyeden herhangi bir ücret almadıklarını dile getirerek, "Halkımız belediyeden ücret aldığımızı sanmasın. Biz sadece bahşiş topluyoruz. Halkımız bunu bilsin ve sadece yakasında kimliği olan davulculara bahşiş versin." ifadelerini kullandı.
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