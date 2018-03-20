Çorumlular Yenimahalle’ye çıkarma yaptı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye başkanlığının siyaset makamı değil, hizmet makamı olduğunu söyledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Hitit Dernekleri Federasyon Başkanı Cemal Emir, Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır ve çok sayıda federasyon üyesi ile bir araya geldi. Belediyelerin kimseyi ayırt etmeden hizmet üretmekle yükümlü olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Ben bana oy verdi, vermedi diye kimseyi ayırt etmiyorum, kapımı çalıp benden destek isteyen herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

"Siyaseti belediyeye sokmadım"

Nefret duygularıyla siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Yaşar, "Demokrasi renk cümbüşüdür ancak herkes birbirine saygılı olacak. Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri bunu Yenimahalle’de yapmaya çalıştık. Siyaseti belediyenin kapısından sokmadık. Çünkü belediye başkanlığı siyaset makamı değildir, hizmet makamıdır. Bunun bilinciyle hareket ediyorum” ifadelerini kullandı.