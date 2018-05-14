HABER

"Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Gül: - "Çorum'daki bir kız çocuğumuzun psikolojisi üzerinden Türkiye kamuoyunu yönlendirmek ve bununla Çorum'u tanıtmak adına yapılan hareketlerin, haberlerin doğru olmadığını düşünüyorum" - "Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ev sahibi olarak tüm basın mensuplarını Çorum'a davet ediyorum. Gizemli kızdan çok daha güzel haberleri onlara sunarız, bu konuda teminat da veriyorum"

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık’taki bir kabrin başında ağlayan "mezarlıkta ağlayan kız" olayıyla ilgili, "Çorum'daki bir kız çocuğumuzun psikolojisi üzerinden Türkiye kamuoyunu yönlendirmek ve bununla Çorum'u tanıtmak adına yapılan hareketlerin, haberlerin doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

Gül, esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "mezarlıkta ağlayan kız" olayının gündeme geldiği ilk anda, akşamları mezarlığa giderek, bir kabrin başında ağladığı iddia edilen söz konusu kişinin, psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişi olabileceğini söylediğini anımsattı.

Söyledikleri gibi, basında "gizemli kız" olarak sunulan kişinin psikolojik sorunları olan bir genç kız olduğunun ortaya çıktığına ve bunun basınla paylaşıldığına işaret eden Gül, "Gizemli kızımızın peşine düşen, Çorum'u gizemli kızla özdeş haline getiren basın mensuplarımıza, gizemli Çorum'u tespit etmelerini öneririm." diye konuştu.

Köklü bir tarihin yanı sıra inanç turizminden coğrafi güzelliğine, insanların misafirperverliğine kadar pek çok özelliği bulunan Çorum'un sanayisi ile de dikkat çekmesi gereken bir il olduğunun altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimiz artık zırhlı araçlarda ve tanklarda sis havanları, merkezi lastik basınç kontrol sistemi, 14 ton kapasiteli çekme kurtarma vinç sistemleri yapıyor. Isı ve basınca dayanıklı mühimmat depolama sistemleri yapıyor. Halen üzerinde Ar-Ge çalışmalarının devam ettiği modüler silah stabilizasyon sistemleri, akıllı nişangah ve tetik sistemleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif koruma sistemlerini üretebilen Çorum sanayimiz, savunma sanayisi ile askeri alanda her türlü katkıya hazırdır. Destek ve tanınma bekleyen organize sanayimizin gizeminin tespit edilmesini yeğlerim. O yüzden Çorum'daki bir kız çocuğumuzun psikolojisi üzerinden Türkiye kamuoyunu yönlendirmek ve bununla Çorum'u tanıtmak adına yapılan hareketlerin, haberlerin doğru olmadığını düşünüyorum."

- Mezarlıkta ağlayan kızdan yola çıkarak hikaye geliştirilmesi

Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, "gizemli genç kız"ın hikayesinden yola çıkılarak kente gelecek turist sayısının artırılmasına yönelik çalışma başlatılmasıyla ilgili görüşlerini de şöyle dile getirdi:

"Çorum'un 'gizemli kızlara' ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çorum'un kendisinin gizeminin çözülmesi, 7-8 bin yıllık tarihi olan bir kentin coğrafi özelliği ve güzelliği olan bir kentin, sadece küçük hesaplarla, küçük projelerle, planlarla ilerleyen, sanki bunların yüzünden tanınmış bir il olmasını, tanınan bir il olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ev sahibi olarak tüm basın mensuplarını Çorum'a davet ediyorum. Gizemli kızdan çok daha güzel haberleri onlara sunarız. Bu konuda teminat da veriyorum."

- Olay

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirmiş, görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmamıştı.

Ertesi gün akşam saatlerinde aynı kızın yine mezarlıkta olduğu ihbarı üzerine görevliler durumu polise haber vermiş, ekiplerin mezarlık ve çevresinde yaptığı aramalardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Genç kızın başında ağladığı iddia edilen mezara, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım." yazılı not bırakılmış, kızın tespit edilmesi için mezarlığa güvenlik kamerası ve foto kapanlar kurulmuştu.

Günlerce hem Çorum hem de diğer illerden vatandaşların ilgi gösterdiği olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçlerinin, genç kızı mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu belirtilmişti.

Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişmeMezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!
Türkiye'den son dakika Kudüs açıklamasıTürkiye'den son dakika Kudüs açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül mezarlıkta ağlayan kız

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.