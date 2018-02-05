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Çorum'un yeni Belediye Başkanı Zeki Gül oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 18:57 | Son Güncelleme

  AK Partili Muzaffer Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığı görevine, AK Parti'nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül yapılan oylama ile seçildi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- AK Partili Muzaffer Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığı görevine, AK Parti'nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül yapılan oylama ile seçildi.

Çorum Belediye Başkanı AK Partili Muzaffer Külcü'nün geçen 30 Ocak'ta görevinden istifa etmesinin ardından belediye meclisi, yeni belediye başkanını seçmek üzere toplandı. 31 üyesi bulunan meclisin toplantısında, AK Parti'nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül'e 1 MHP'li üye de destek verdi. 10 CHP'li meclis üyesi ise oylama öncesi salondan ayrıldı. Seçimin ilk turunda AK Partili 20 meclis üyesi ve 1 MHP'li üyenin oyunu alan Gül, başkan seçildi.

Oylama sonrasında konuşan yeni Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, istifa eden eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'ye bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gül, şöyle dedi:

"Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun. İnsanlar ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır. Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehrimizi mamur, hemşehrilerimizi de memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ödevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum'un yolu açıktır, geleceği aydınlıktır. Bu aydınlık yürüyüşümüze katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kararınız ülkemize, milletimize ve Çorum'umuza hayırlı olsun."

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