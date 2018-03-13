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Çoşkun: “Hedefimiz afetlere dirençli toplum”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Çoşkun, Mart ayının ilk haftasında başlayan ve yaklaşık iki hafta süren Deprem Haftası etkinlikleriyle hedeflediklerinin afetlere dirençli bir toplum olduğunu söyledi.Ülkedeki deprem gerçeğine dikkat çekmek amacıyla her yıl Mart ayının ilk haftası düzenlenen ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında Kırıkkale’deki faaliyetler sona erdi.

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Çoşkun, Mart ayının ilk haftasında başlayan ve yaklaşık iki hafta süren Deprem Haftası etkinlikleriyle hedeflediklerinin afetlere dirençli bir toplum olduğunu söyledi.
Ülkedeki deprem gerçeğine dikkat çekmek amacıyla her yıl Mart ayının ilk haftası düzenlenen ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında Kırıkkale’deki faaliyetler sona erdi. Eğitim bilgilendirme toplantıları ve tatbikatlar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Çoşkun, “Doğal afetleri önleyemeyiz. Ancak eğitilmiş, bilinçli bireylerin oluşturduğu bir toplumda, afet öncesi alınacak tedbirler ve afet sırasında yapılacak doğru davranış hareketleriyle doğal afetler sonrasında yaşanacak olumsuzluklar azalacaktır. Öğrencilerimizin bilinçlendirilmesine yönelik 2018 yılı Deprem Haftası etkinliklerinde uzman ekibimizle 1 anaokulu, 1 köy okulu, 4 ilkokul, 3 ortaokul ve 7 lise olmak üzere 16 okulda toplam 4 bin 980 öğrenciye deprem eğitimi verilerek deprem tahliye tatbikatı yaptırılmış, eğitim ve tatbikat sonrasında tam donanımlı kurtarma aracımız arama kurtarma malzemeleriyle birlikte sergilenmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak afetlere dirençli toplum hedefimizi gerçekleştirmek amacıyla, Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimleri, Afete Hazır Okul Eğitimleri, Afete Hazır İş Yeri Eğitimleri ve AFAD Gönüllü kayıt faaliyetlerimiz yıl boyunca devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

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