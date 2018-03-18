Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler

Üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapılan Çıldır Gölü’ndeki buz tabakası, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Buzları çözülen göle üzerine tehlikeye aldırış etmeden çıkan vatandaşlar ise halay çekti, oynadı.

Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde bulunan Çıldır Gölü’nün havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 2 metre kalınlığındaki buzları kıyıdan çözülmeye başladı. Her gün 100’lerce yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan Çıldır Gölü’nün üzerine çıkmak için Tekirdağ ve Aydın’dan Ankara’ya, Ankara’dan Doğu Ekspresi ile Kars’a gelen gençler, tehlikeye aldırış etmeden Çıldır Gölü üzerine çıktı.

Buzun çatırtısına aldırış etmeden telefonlarından açtıkları müzik önce göl üzerinde halay çeken vatandaşlar, ardından dans etti. Cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video de çeken vatandaşlar, Çıldır Gölü’nde bu heyecanı yaşamak için 30 saatlik yolculuk yaptıklarını belirttiler.

Çok mutlu olduğunu ifade eden ve Kars’a Tekirdağ’dan geldiğini belirten Okan Keskin, “Bu gölü görmek için yaklaşık 30-35 saat yol çektik. Yani çözülse de, erise de buraya çıkacaktık. Dediğim gibi uzun yoldan geldik. Şuan bu riski göze aldık. Çok güzel her şey çok doğal bir ortam var. Kars gerçekten çok farklı bir coğrafyaymış. Ani’de çok güzel bir tarihi doku var. Herkesin gelmesi, görmesi gereken bir yer bence Kars” dedi.

Trakya’da böyle bir şey görmenin imkansız olduğunu hatırlatan Burak Yavuzcan, “Arkadaşlarımız önerisi üzerine geldik buraya, şuan bir nevi mayın tarlasının üzerindeyiz. Çok heyecan verici bir duygu, çünkü görevliler uyarıyor, ‘girmek tehlikeli’ diye bu heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu, Türkiye’de sayılı yerlerde yaşarsınız. En başta Doğu Ekspresi yolu muhteşem manzaralarla dolu, Kars ben bu kadar güzel bir şey beklemiyordum. Özellikle şu göl muhteşem bir detay” diye konuştu.

“Buz kırılıyor, onlar aldırış etmeden halay çekti”

Çıldır Gölü’nün buzların kırılmasına ve çözülmesine aldırış etmeden halay çeken kızlar ise görevlilere korkulu anlar yaşattı. Görevlilerinin uyarısına aldırış etmeden göl üzerine çıkan kızlar cep telefonlarıyla açtıkları müzikle halay çekip oynadılar. Daha sonra dansta eden kızlar, Aydın’dan Kars’a bu heyecanı yaşamak için geldiklerine dikkat çektiler.

Kars ve Ardahan illeri sınırında bulunan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nde kış mevsiminde oluşan yaklaşık 2 metre kalınlığındaki buz tabakası, hava sıcaklığının artmasıyla çözülüyor. Kıyıları çözülerek açılan Çıldır Gölü, yine ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Türkiye’nin 81 ilinden ve yurt dışından gelen vatandaşların ilk uğrak yeri de Çıldır Gölü oluyor. Kars Valiliği tarafından yaptırılan Kütük Ev’e gelen vatandaşlar burada hem eğleniyor, hem de dinleniyor.

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