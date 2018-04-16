"Çözüm için tespit yapmak gerekir"

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sadece bizim ülkemizde değil, başka ülkelerin de problemi var ancak problemlerimizin çözümü için güzel bir tespit yapmak gerekir." dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret eden Karamollaoğlu, belediyeciliğin zevkli ve bir o kadarda zor bir iş olduğunu belirtti.
Karamollaoğlu, belediye başkanlarının halkın her türlü talebi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Hepsini çözmeye ne imkanınız ne de yetkiniz var. Ama ilgilenmeseniz de olmaz. Onun için belediye başkanları ister istemez dert babası olur." diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürkan, "Ziyaretiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizden çok daha eski ve kıdemli bir belediye başkanısınız. Halk tarafından kabul görmüş bir siyasi partinin genel başkanısınız." dedi.
Gürkan daha sonra Karamollaoğlu ve beraberindekileri 118 yıldır belediye binası olarak kullanılan tarihi binayı gezdirdi, Atatürk Odası ve tarihi binanın duvarlarını süsleyen tablolar hakkında bilgi verdi.
Daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, Türkiye'nin birçok problemi olduğunu savunarak, şunları kaydetti:
"Geçmişte de oldu, gelecekte de olacak. Sadece bizim ülkemizde değil, başka ülkelerin de problemi var ancak problemlerimizin çözümü için güzel bir tespit yapmak gerekir. Bunu yapmazsak geçici tedbirler ve pansumanlarla problemlerimizi çözmemiz, geleceğe yönelik ciddi adımlar atmamız mümkün olmaz. Türkiye'de en önemli problemlerden biri kutuplaşma, daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç var."
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