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Çözüm Masası Biriminden 23 Nisan ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Masası Birimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çeşitli okulları ziyaret etti.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Masası Birimi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullara ziyaretler gerçekleştirildi.

Çözüm Masası Biriminden 23 Nisan ziyaretleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Masası Birimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çeşitli okulları ziyaret etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Masası Birimi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullara ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde miniklerin bayramı kutlanırken; öğrencilere hikaye ve boyama kitabı hediye edildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çözüm Masası Koordinatörü Ömer Kasımoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulara gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle öğrencilerimizle buluştuk. Geleceğimiz olan öğrenci kardeşlerimize hediyeler dağıtarak mutluluklarına ortak olduk. Çocukların yüzlerindeki tebessüme vesile olmak çok güzel bir duygu. İnşallah Çözüm Masası olarak çocukların yüzlerinde tebessüm olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çözüm Masası Biriminden 23 Nisan ziyaretleri

Çözüm Masası Biriminden 23 Nisan ziyaretleri

Çözüm Masası Biriminden 23 Nisan ziyaretleri

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