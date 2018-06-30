"Cross Currents Trio" caz festivalinde konser verdi

İSTANBUL (AA) - Caz sanatçıları Dave Holland, Zakir Hüseyin (Hussain) ve Chris Potter aynı sahneyi paylaştı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "25. İstanbul Caz Festivali"nde sahne alan "Cross Currents Trio", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) müzikseverlerle buluştu.
İngiliz besteci ve bas gitarist Holland, izleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, İstanbul gibi harika bir şehre tekrar gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada sizlerle olmaktan çok memnunuz. Bu gece bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Burada muhteşem iki sanatçıyla birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum." diye konuştu.
Hindistan'a özgü vurmalı çalgı tabla üstadı Zakir Hüseyin de İstanbul'da olmaktan dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Bu güzel geceye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İstanbul, bu gezegende ziyaret etmeyi en sevdiğim şehir." dedi.
Hint sanatçı Hüseyin, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok kez Grammy ödülüne layık görülen Holland ve ABD'li saksafon sanatçısı Potter, konserde "Lucky Seven", "Island Feeling", "Jbhai", "Mazad", "Suvarna", "Hope" ve "Bedokin Trail" adlı eserleri yorumladı.
Yaklaşık 2 saat süren konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
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