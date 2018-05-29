CRR'de ramazan etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, "İstanbul'da Ramazan" etkinlikleri kapsamında CRR Türk Müziği Topluluğu 31 Mayıs'ta Ramazan ilahileri seslendirecek.
Farklı coğrafyaların müziklerinin aynı sahneye taşınacağı "Kerkük'ten Anadolu’ya İrfani Türküler" konseri 2 Haziran’da gerçekleştirilecek.
Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan ve tenor Berk Özbek ise 8 Haziran’da "Yar ile" adlı programda sanatseverlerle buluşacak.
Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler, 21.45'te başlayacak.
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