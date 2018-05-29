HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CRR'de ramazan etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

"İstanbul'da Ramazan" etkinlikleri kapsamında 31 Mayıs'ta CRR Türk Müziği Topluluğu, 2 Haziran’da "Kerkük'ten Anadolu’ya İrfani Türküler" konseri, 8 Haziran'da ise "Yar ile" programı gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, "İstanbul'da Ramazan" etkinlikleri kapsamında CRR Türk Müziği Topluluğu 31 Mayıs'ta Ramazan ilahileri seslendirecek.

Farklı coğrafyaların müziklerinin aynı sahneye taşınacağı "Kerkük'ten Anadolu’ya İrfani Türküler" konseri 2 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan ve tenor Berk Özbek ise 8 Haziran’da "Yar ile" adlı programda sanatseverlerle buluşacak.

Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler, 21.45'te başlayacak.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'u sağanak vurdu!Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'u sağanak vurdu!
İslahiye'de üzüm bağlarını hastalık vurduİslahiye'de üzüm bağlarını hastalık vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Özhan CRR konser Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızın ailesinden tepki

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızın ailesinden tepki

FETÖ soruşturmasında tutuklanan Memduh Boydak: Ben devletimden özür bekliyorum

FETÖ soruşturmasında tutuklanan Memduh Boydak: Ben devletimden özür bekliyorum

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'u sağanak vurdu!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'u sağanak vurdu!

AK Partili aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

AK Partili aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.