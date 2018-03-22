Crytek, GDC 2018’de CryEngine 5.5’i duyurdu

Crytek kendi geliştirdiği oyun motoru CryEngine’in en yeni sürümünü duyurdu. Yeni sürümle kâr payı tabanlı kullanıcı modeli ve editör kaynak koduna tam erişim sağlanacak. Bağımsız oyun geliştirme stüdyosu Crytek, kendi geliştirdiği oyun motoru CryEngine’in en yeni sürümünü duyurdu. Yeni sürüm ile birlikte CryEngine için bir dizi geliştirme, iyileştirme, yeni öğrenim imkanları ve kaynak koduna tam erişimin yanı sıra; yüzde 5 kâr payı tabanlı bir gelir modeli de gelmiş bulunmakta. Artık dünyanın dört bir yanından oyun geliştiriciler, CryEngine’in gücüne tam, sınırsız ve kolay erişime ve ünlü oyun motorunda uzmanlaşma fırsatına sahip olacaklar. Şirketten yapılan açıklamada; CryEngine V kullanarak oyun geliştirenler bu zamana kadarki en hızlı ve en kolay geliştirme deneyimini yaşayacaklar, kâr payı ücretlendirmesi ise yalnızca 5 bin doların üzerinde gelir elde eden projelerden alınacak. Özelleşmiş müşteri destek paketleri ve telif hakkı satın alımları için ise işletme çözümleri sunulabilecek. Şu anda CryEngine 5.0-5.4 ile çalışan geliştiriciler, mevcut sürümde kalmaları ve editör kaynak koduna erişimden faydalanmak istememeleri koşuluyla, lisans muafiyeti için başvurabilecekler.

CryEngine 5.5’in piyasaya sürülmesi ile 260’ın üzerinde iyileştirme, düzeltme ve yeniliğe ek olarak, CryEngine ekosistemine heyecan verici yeni bir CryEngine sertifika programı da ekleniyor. Program temel oyun geliştirme disiplinlerini içeren üç ana bölüm içerecek. Teknik artist sertifikası, dijital görsel sanatlar alanında yetkinliği tanımlarken, Tasarımcı sertifikası editör kullanımındaki uzmanlığı ödüllendirecek, Programcı sertifikası ise oyun motoru ve editör kod temellerindeki temel yazılım geliştirme bilgilerini sınayacak. Crytek, CryEngine sertifikasyon programının yanı sıra, kullanıcıların CryEngine’de çalışmaya daha hızlı uyum sağlamaları için yeni bir dokümantasyon yapısı ve adım adım eğitimler sunuyor. CryEngine Ürün Müdürü Collin Bishop, yeni sürüm hakkında şunları söyledi: “CryEngine 5.5’te odağımız editör araç seti ve motor kod tabanı ile kullanılabilirliği arttırmak ve kullanıcıların hızlı uyum sağlaması. Yeni CryEngine sertifika programı, güncellenen dokümantasyon ve yeni editör kaynak kodu sayesinde dünyanın her yerinden oyun geliştiriciler, her boyutta ekibe uygun ücretlendirme modeliyle, CryEngine araç setini hız kesmeden kullanabilecekler. Ayrıca, önceden oyun motoru bilgisi olmaksızın, CryEngine’de bitmiş bir oyunun sıfırdan nasıl oluşturulabileceğini hızlıca öğreten Flappy Boid adlı yeni bir alıştırma projesi sunarak CryEngine’in gücünü herkesin kullanımına açmayı hedefliyoruz”.

CryEngine 5.5, Steam ve PSN ağlarına entegrasyonun yanı sıra, HTTPS için cURL entegrasyonu ile birlikte gelecek.