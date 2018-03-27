Crytek, GDC 2018'de CRYENGINE 5.5'i duyurdu

İSTANBUL (AA) - Bağımsız oyun geliştirme stüdyosu Crytek, kendi geliştirdiği oyun motoru CRYENGINE'in en yeni sürümünü Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC 2018) duyurdu.

Crytek'ten yapılan açıklamaya göre, Crytek, kendi geliştirdiği oyun motoru CRYENGINE’in en yeni sürümünü tanıttı. Yeni sürüm ile birlikte CRYENGINE için bir dizi geliştirme, iyileştirme, yeni öğrenim imkanları ve kaynak koduna tam erişimin yanı sıra yüzde 5 kar payı tabanlı bir gelir modeli de geldi.

Artık dünyanın dört bir yanından oyun geliştiriciler, CRYENGINE'de tam, sınırsız ve kolay erişime ve ünlü oyun motorunda uzmanlaşma fırsatına sahip.

"CRYENGINE V" kullanarak oyun geliştirenler bu zamana kadarki en hızlı ve en kolay geliştirme deneyimini yaşayacak. Kar payı ücretlendirmesi ise yalnızca 5 bin doların üzerinde gelir elde eden projelerden alınacak. Özelleşmiş müşteri destek paketleri ve telif hakkı satın alımları için ise işletme çözümleri sunulabilecek.

Şu anda CRYENGINE 5.0-5.4 ile çalışan geliştiriciler, mevcut sürümde kalmaları ve editör kaynak koduna erişimden faydalanmak istememeleri koşuluyla lisans muafiyeti için başvurabilecek.