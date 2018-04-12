CSO Aşık Veysel'i dünya prömiyeriyle anacak

Besteci ve müzikolog Yalçın Tura'nın "Keman ve Oda Solistleri için Oyun Havaları" eserinin de yer aldığı konserde, eserin solisti, 11 yıllık birliktelikten sonra CSO'dan ayrılarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na Şef Yardımcısı olarak geçen Oğul Hasan Niyazi Tura olacak. Müzikseverler bu bölümde, geleneksel müziği evrensel müzik formunda dinleme şansını bulacak.

Ayrıca çağdaş besteci Turgay Erdener'in yeni eseri "Dört Viyolonsel ve Orkestra için Cebeci Monologları-3" konser kapsamında Ankara prömiyerini yapacak. Eser, başkentli sanatseverleri 1970'lerin Cebeci'sine götürecek.

Konserin ikinci bölümünde, Anadolu Nefesi grubu ve CSO'nun birlikte sahneleyeceği "İnsanlık Davası" eserinde, ünlü halk ozanının 45. ölüm yılı anısına, kendi sazı ve sesinin yer aldığı bölümlerle birlikte en bilinen ve sevilen türküleri, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şef Rengim Gökmen yönetiminde CSO'nun bugün ve yarınki konserinde, CSO trombon sanatçısı besteci Ekin Eti'nin, bakır üflemeli çalgılar, elektronikler ve orkestra için yazdığı Aşık Veysel "İnsanlık Davası", ilk kez seslendirilecek.

- Gökmen: "Aşık Veysel çok önemli bir değerimiz"

CSO Şefi ve Sanat Yönetmeni Rengim Gökmen, her hafta hem Türk hem de dünya literatüründen eserlerin yer aldığı konserleri izleyicilerle buluşturan CSO'nun bugünkü konserinin biraz daha özel içerikli olduğunu anlattı.

Şef Gökmen, 3 Türk eserinin yer aldığı konserde bir dünya bir de Ankara prömiyerinin bulunduğuna dikkati çekerek, Yalçın Turan'ın "Keman ve Oda Solistleri için Oyun Havaları" adlı eserinin, en az 15-20 ülkede seslendirildiğini ve dünyada tanındığını dile getirdi.

Erdener'in "Dört Viyolonsel ve Orkestra için Cebeci Monologları-3" eserinin, Türkiye'nin en renkli ve beğenilen gruplarından biri olan CSO Çello Kuartet tarafından seslendirileceğini anlatan Gökmen, Ekin Eti'nin Anadolu Nefesi isimli grubunun, Aşık Veysel "İnsanlık Davası" eserinin çok farklı ve özgün olduğunu ifade etti.

Gökmen, "İnsanlık Davası" eserine yönelik şunları kaydetti:

"Aşık Veysel, çok önemli bir değerimiz. Gelecek kuşaklara onu anlatmak, tanıtmak çok önemli bir görev. Türkiye'de her üslupta, türde müzik denemeleri içinde Aşık Veysel'in tadı ve tuzu oluyor zaman zaman. Popüler müzikte olduğu gibi senfonik müzikte de oluyor. Bu çok farklı bir deneme. İzleyiciler, Aşık Veysel'i bu eserde çok somut olarak hissedebilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tınılarını da yakalayacaklar, Aşık Veysel'in bağlamasını da dinleyecekler. Evrensel tınılarla onu başka türlü algılamaya, anlamaya çalışacaklar."