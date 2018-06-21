Çubarov, KEİPA Başkan Yardımcısı seçildi

KİEV (AA) - Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Refat Çubarov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) başkan yardımcılığına seçildi.

Çubarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 51. KEİPA Genel Kurulu'nda başkan yardımcısı seçildiğini bildirdi.

KEİPA başkan yardımcılığının, teknik bir görev olduğunu ifade eden Çubarov, aynı zamanda KEİPA'da Ukrayna heyetinin başkanlığını da yürütüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde geçen yıl düzenlenen KEİPA Genel Kurulu'nda Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında "Kırım" gerilimi yaşanmıştı.

Ukrayna heyeti, Rusya'nın, yetki belgesinin tasdikini istediği Pavel Shperov'un, Kırım'dan Rusya milletvekili seçildiğini, Kırım'ın da Ukrayna toprağı olduğunu, dolayısıyla bu durumun kabul edilemeyeceğini vurgulamıştı.

