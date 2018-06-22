HABER

'Cübbeli Ahmet', Antalya'da tatilde

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

'CÜBBELİ Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 3 gündür Antalya'da tatil yapıyor.

'Cübbeli Ahmet', Antalya'da tatilde

ANTALYA, (DHA) - 'CÜBBELİ Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 3 gündür Antalya'da tatil yapıyor.
İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, tatil için Antalya'ya geldi. 3 gündür Antalya'da bulunan Ünlü ve beraberindekiler, günübirlik turlar için yat kiraladı. Ahmet Mahmut Ünlü ve beraberindekiler, dün de beyaz bir yata binip Sıçan Adası'nın etrafında tur attı. Akşam saatlerinde dönen 7 kişilik grup, lüks araçlarla kaldıkları otele gitti.

FOTOĞRAFLI

'Cübbeli Ahmet', Antalya'da tatilde'Cübbeli Ahmet', Antalya'da tatilde'Cübbeli Ahmet', Antalya'da tatilde

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Yayla yolculuğuna yağmur ertelemesiYayla yolculuğuna yağmur ertelemesi
Tek odada, 14 kişi yaşıyorTek odada, 14 kişi yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.