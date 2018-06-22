'Cübbeli Ahmet', Antalya'da tatilde

ANTALYA, (DHA) - 'CÜBBELİ Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 3 gündür Antalya'da tatil yapıyor.

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, tatil için Antalya'ya geldi. 3 gündür Antalya'da bulunan Ünlü ve beraberindekiler, günübirlik turlar için yat kiraladı. Ahmet Mahmut Ünlü ve beraberindekiler, dün de beyaz bir yata binip Sıçan Adası'nın etrafında tur attı. Akşam saatlerinde dönen 7 kişilik grup, lüks araçlarla kaldıkları otele gitti.

FOTOĞRAFLI



