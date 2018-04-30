Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler: Rüyanda Fetullah'ı görüyor musun?

"BİR DUA ETTİK, İŞİNDEN AYRILDI" Umrede yaptıkları dualarla bazı kişileri havale ettiklerini ve bu dualar sonrası Ahmet Hakan'ın görevden ayrıldığı haberini aldıklarını iddia eden Cübbeli, "Mekke-i Mükerreme'den selamlar ve duâlar. Umrede yaptığımız duâlarda bazı kişileri Allâh'a havale etmiştik. Buradan duâlar ne çabuk kabul oluyor ki ertesi gün her hafta mutlaka bizimle alakalı bir haber yapmayı mârifet sanan Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrıldığını işittik. Allah kendisine bir daha böyle bir imkan vermesin. Darısı diğerlerinin başına" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevine son verilmesinin ardından, sosyal medya hesabından "Umrede yaptığımız duâlarda bazı kişileri Allâh'a havale etmiştik. Ertesi gün Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrıldığını işittik" paylaşımında bulunmuştu. Hakan, Cübbeli Ahmet'in sözlerine "Madem umrede yaptığın dualar tutuyor. Trump’la, Merkel’le, Macron’la falan ilgili dua etsene" diyerek çıkıştı. Bugün ise Hakan, Ünlü'ye "Yine Fetullah Gülen’i rüyanda görüyor musun?" diye sordu.

AHMET HAKAN: RÜYANDA FETULLAH'I GÖRÜYOR MUSUN?



Hakan, bugünkü yazısında Cübbeli Ahmet'in 5 yıl önce verdiği röportajdaki "Rüyada bana bildirilir. Benim rüyam çıkar. Fetullah Gülen Hocaefendi’yi rüyamda gördüm. Bana dua ediyordu. Benim için üzüldüğünü söylüyordu" sözlerini hatırlatarak "Be hey Cübbeli! Sen yine Fetullah Gülen’i rüyanda görüyor musun? Hocaefendin senin için yine dua ediyor mu? Üzülüyor mu senin için? Ha? Nedir? Bir anlat hele" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan dünkü yazısında ise, Cübbeli Ahmet'in sözleri hakkında "Cübbeli umreye gitmiş. Benimle ilgili beddua etmiş. Ve sözde bu bedduası tutmuş! Be hey Cübbeli! Madem umrede yaptığın dualar tutuyor. Trump’la, Merkel’le, Macron’la falan ilgili dua etsene. Ne istiyorsun benim gibi garibandan?" diye yazmıştı.

AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?



Ahmet Hakan, 13 Nisan'daki yazısında, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyada olay yaratan "Şifa Ayetleri" isimli kitabına değinmişti. Kitabında, erkek cinsel organının uzaması ve iktidarsızlığın giderilmesi için 4 dua veren Cübbeli Ahmet ile ilgili Hakan, "Din ve dince kutsal sayılan değerleri aşağılamak bu değilse nedir Allah aşkına?" ifadesini kullanmıştı.



