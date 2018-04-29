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Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 08:42 | Son Güncelleme

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevine son verilmesinin ardından, sosyal medya hesabından "Umrede yaptığımız duâlarda bazı kişileri Allâh'a havale etmiştik. Ertesi gün Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrıldığını işittik" paylaşımında bulunmuştu. Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet'in bu sözlerine köşesinden "Be hey Cübbeli! Madem umrede yaptığın dualar tutuyor. Trump’la, Merkel’le, Macron’la falan ilgili dua etsene" diyerek çıkıştı.

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Kanal D Ana Haber'i sunan Ahmet Hakan, görevinden ayrıldı. Hakan'ın yerine NTV'nin spikerlerinden Buket Aydın Baykal getirildi. Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevini bırakması sonrası kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir paylaşımda bulundu.

"BİR DUA ETTİK, İŞİNDEN AYRILDI"

Umrede yaptıkları dualarla bazı kişileri havale ettiklerini ve bu dualar sonrası Ahmet Hakan'ın görevden ayrıldığı haberini aldıklarını iddia eden Cübbeli, "Mekke-i Mükerreme'den selamlar ve duâlar. Umrede yaptığımız duâlarda bazı kişileri Allâh'a havale etmiştik. Buradan duâlar ne çabuk kabul oluyor ki ertesi gün her hafta mutlaka bizimle alakalı bir haber yapmayı mârifet sanan Ahmet Hakan'ın Kanal D'den ayrıldığını işittik. Allah kendisine bir daha böyle bir imkan vermesin. Darısı diğerlerinin başına" ifadelerini kullandı.

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AHMET HAKAN: BE HEY CÜBBELİ!

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Cübbeli Ahmet'in sözleri hakkında "Cübbeli umreye gitmiş. Benimle ilgili beddua etmiş. Ve sözde bu bedduası tutmuş! Be hey Cübbeli! Madem umrede yaptığın dualar tutuyor. Trump’la, Merkel’le, Macron’la falan ilgili dua etsene. Ne istiyorsun benim gibi garibandan?" ifadesini kullandı.

AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?

Ahmet Hakan, 13 Nisan'daki yazısında, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyada olay yaratan "Şifa Ayetleri" isimli kitabına değinmişti. Kitabında, erkek cinsel organının uzaması ve iktidarsızlığın giderilmesi için 4 dua veren Cübbeli Ahmet ile ilgili Hakan, "Din ve dince kutsal sayılan değerleri aşağılamak bu değilse nedir Allah aşkına?" ifadesini kullanmıştı.

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Cübbeli Ahmet Ahmet Hakan

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