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Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 07:16 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medyada olay yaratan "Şifa Ayetleri" isimli kitabına değindi. Kitabında, erkek cinsel organının uzaması ve iktidarsızlığın giderilmesi için 4 dua veren Cübbeli Ahmet ile ilgili Hakan, "Din ve dince kutsal sayılan değerleri aşağılamak bu değilse nedir Allah aşkına?" ifadesini kullandı. Ertuğrul Özkök ise yazısında "Ne olacak bu Cübbeli Hoca’nın da şeyhinin de şeyleriyle ilgili bu takıntısı..." dedi.

Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Cübbeli Ahmet'in “Her Bir Uzuv (Organ) İçin Okunması Münasip Olan Şifa Ayetleri” kitabında yer alan “Her Bir Uzuv (Organ) İçin Okunması Münasip Olan Şifa Ayetleri” bölümüyle ilgili düşüncelerini yazdı. Hakan, kitapta erkek cinsel organı için dua tavsiye eden Cübbeli Ahmet Hoca için, "Adamın Allah’ın ayetlerini okuttuğu şeye bakın hele! Din ve dince kutsal sayılan değerleri aşağılamak bu değilse nedir Allah aşkına? Öyle tiksinç bir şey ki bu yapılan... İmanı sağlam olmayanı deizme kaydırır hafazanallah!" ifadesini kullandı. Yazının tamamını okumak için tıklayınız

"CÜBBELİ AHMET'İN VE ŞEYHİNİN ŞEYLERİYLE İLGİLİ TAKINTISI"

Ertuğrul Özkök'te bugünkü "Ne olacak bu Cübbeli’nin ‘şeyine’ olan düşkünlüğü" başlıklı yazısında, konunun dinle alakası olduğu için ayrıntıya girmeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Neme lazım yanlış bir şey söylerim, başım belaya girer. Sadece şeyhin o ayetlerle ilgili şu sözlerini aktarıp toz olayım: Eğer bu 4 tertip ayeti okursa “kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz”...

Ne olacak bu Cübbeli Hoca’nın da şeyhinin de şeyleriyle ilgili bu takıntısı... Arazi engebeli, mıntıka tehlikeli... En iyisi burada kesip toz olayım..." Yazının tamamını okumak için tıklayınız

DEİZM NEDİR?

Deizm; 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkmış tüm dinleri reddeden Tanrı'yı sadece bir ilk neden olarak kabul eden yani tanrının varlığına inanan inanç felsefesi şeklidir. Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, islam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. Bu inanış deizmde yoktur. Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veyahutta mucizeler), yaradanın dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler. Bunun yerine; deistler doğru dini inanışların insan mantığında ve doğal Dünya'nın kanunlarında görmeyi tercih ederler. Bu doğrultuda da; varolan tek bir tanrının ya da üstün varlığı kabul ederler.

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