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Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 02:45 | Son Güncelleme

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yazdığı kitapta yer alan ifadeler gündeme oturdu.

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Şifa Ayetleri" isimli kitabı tartışmalara yol açtı.

Kitapta, Cübbeli Ahmet'in özellikle erkekleri ilgilendiren tavsiyeleri büyük şaşkınlık yarattı.

"KİŞİ EBEDİYYEN İKTİDARSIZLIK GÖRMEZ"

Cübbeli Ahmet kitabında, erkek cinsel organının uzaması ve iktidarsızlığın giderilmesi için 4 tertip olduğunu söyledi.

İşte tartışılacak 4 tertip:

Birinci tertip: "Bakara Suresi'nin iki yüz altmışıncı ayet-i kerimesinin bir kısmı bir miktar suya okunur, sudan biraz alınıp tenasül uzvuna serpilir ve suyun kalanı içilir" diye yazan Cübbeli Ahmet, ikinci tertipte ise "tenasül uzvunun zayıflığını gidermek için okunması gerektiğini" ileri sürdüğü ayeti paylaştı.

İkinci tertip: Tenasül uzvunun zayıflığının izalesi (giderilmesi) için el-Adiyat Suresi okunup uzva üflenir.

Üçüncü tertip: El Kayyum İsm-i şerifi okunup uzva üflenir. Bu isimle beraber El Kayyum ism-i şerifi okunup uzva üflenirse daha iyi olur.

Dördüncü tertip: Sabah akşam şu yedi ism-i şerifi yüz kere okumaya devam eden kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz, yani kimsenin itirazı onu aciz bırakamaz."

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Cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Mahmut Ünlü kitap şifa ayetleri

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