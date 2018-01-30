Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu'nun silahlarla fotoğrafı olay oldu

İstanbul’da yaşayan Bolulu iş adamı Muhittin Palazoğlu ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu tatil için arkadaşlarıyla birlikte memleketleri Bolu’ya geldi.

TÜFEKLERLE ATIŞ YAPTI

DHA'nın haberine göre; Palazoğlu kardeşler ve arkadaşları, Bolu’da ormanlık alanlarda otomatik tüfeklerle atış yaptı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Muhittin Palazoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta çok sayıda tabanca, tüfeğin yan yana bulunması ise dikkat çekti.