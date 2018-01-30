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Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu'nun silahlarla fotoğrafı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 21:01 | Son Güncelleme

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ile kardeşi Muhittin Palazoğlu'nun tatil için geldikleri memleketlerinde otomatik silahlarla atış yaparken, onlarca silahın fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu'nun silahlarla fotoğrafı olay oldu

İstanbul’da yaşayan Bolulu iş adamı Muhittin Palazoğlu ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu tatil için arkadaşlarıyla birlikte memleketleri Bolu’ya geldi.

TÜFEKLERLE ATIŞ YAPTI

DHA'nın haberine göre; Palazoğlu kardeşler ve arkadaşları, Bolu’da ormanlık alanlarda otomatik tüfeklerle atış yaptı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Muhittin Palazoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta çok sayıda tabanca, tüfeğin yan yana bulunması ise dikkat çekti.

Cübbeli'den dikkat çeken sözler
Cübbeli Ahmet Hoca'nın hedefinde Akit TV var!
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fakirlerin bağışladıgı paralar zenginlerin mezelerine gidiyor :)
Cübbeli de korkudan artık eskisi gibi muhalefet yapamıyor
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