Cübbeli'den yanıt geldi! 'İftira atıyorlar'

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuşmasında Nurettin Yıldız’ın Abdülhamit açıklamalarını hatırlatıp tepki gösterdi. Ahmet Mahmut Ünlü, Nurettin Yıldız’ın “ … Abdülhamit ne yaptı kendisi kızıyla oturup piyano dersleri yaptılar orada. Ama Aziz Mahmut Hüdai’yi çağırdı İstanbul’a tarikatını ihya etti. Kendisi girmediği tarikattan insanların istifade etmesini istedi. Aziz Mahmut’u İstanbul’a getiriyorsun piyano nasıl çalıyorsun. Aziz Mahmut Hüdayi piyanocu mu? Sarayda oturup piyano çal… Tarikat erbabı bir adamın piyanoya vakti olur mu?” dediğini aktardı.

“HEM KOCA SULTANA İFTİRA ATACAKSIN HEM DE KILIFINA DA HAZIRLAMAYACAKSIN”

Aziz Mahmut Hüdai ile Abdülhamit arasında 250 sene olduğunu söyleyen Ahmet Mahmut Ünlü, “Tarih bilen bir çocuk bile Aziz Mahmut Hüdai zamanında Abdülhamit olmadığını bilir yani. Hem koca sultana iftira atacaksın hem de kılıfına da hazırlamayacaksın ortada kalacaksın yani. Abdülhamit Han Hazretleri bazı alimlere göre bütün padişahlardan daha üstün” dedi.

“Çok ağır ithamlar yapmış Nurettin Yıldız” diyen Ünlü şöyle devam etti:

“Sarayda ‘fiskü fücur’ varmış, asla sarayda ‘fiskü fücur’ olmaz. O kadar edep terbiye, her şey disiplin, namaz, abdest, vakti vaktine saati saatine, nasıl ‘fiskü fücur’ olacak ya. Bunlar yanlış konuşmalar.”