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Cübbeli'den yanıt geldi! 'İftira atıyorlar'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:06 | Son Güncelleme

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir” fetvasıyla bilinen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın Sultan Abdülhamit hakkında söylediği "Abdülhamit ne yaptı kendisi kızıyla oturup piyano dersleri yaptılar orada. Ama Aziz Mahmut Hüdai’yi çağırdı İstanbul’a tarikatını ihya etti. Kendisi girmediği tarikattan insanların istifade etmesini istedi " sözlerine Cübbeli Hoca'dan yanıt geldi.

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuşmasında Nurettin Yıldız’ın Abdülhamit açıklamalarını hatırlatıp tepki gösterdi. Ahmet Mahmut Ünlü, Nurettin Yıldız’ın “ … Abdülhamit ne yaptı kendisi kızıyla oturup piyano dersleri yaptılar orada. Ama Aziz Mahmut Hüdai’yi çağırdı İstanbul’a tarikatını ihya etti. Kendisi girmediği tarikattan insanların istifade etmesini istedi. Aziz Mahmut’u İstanbul’a getiriyorsun piyano nasıl çalıyorsun. Aziz Mahmut Hüdayi piyanocu mu? Sarayda oturup piyano çal… Tarikat erbabı bir adamın piyanoya vakti olur mu?” dediğini aktardı.

“HEM KOCA SULTANA İFTİRA ATACAKSIN HEM DE KILIFINA DA HAZIRLAMAYACAKSIN”

Aziz Mahmut Hüdai ile Abdülhamit arasında 250 sene olduğunu söyleyen Ahmet Mahmut Ünlü, “Tarih bilen bir çocuk bile Aziz Mahmut Hüdai zamanında Abdülhamit olmadığını bilir yani. Hem koca sultana iftira atacaksın hem de kılıfına da hazırlamayacaksın ortada kalacaksın yani. Abdülhamit Han Hazretleri bazı alimlere göre bütün padişahlardan daha üstün” dedi.

“Çok ağır ithamlar yapmış Nurettin Yıldız” diyen Ünlü şöyle devam etti:

“Sarayda ‘fiskü fücur’ varmış, asla sarayda ‘fiskü fücur’ olmaz. O kadar edep terbiye, her şey disiplin, namaz, abdest, vakti vaktine saati saatine, nasıl ‘fiskü fücur’ olacak ya. Bunlar yanlış konuşmalar.”

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Graeme Souness Cübbeli Ahmet Hoca nurettin yıldız Sultan Abdülhamit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP İKTİDAR HÜKÜMETİ OLARAK ,RTÜRK NERDE CUMHURİYET VE ATATÜRK DÜŞMANI TOPLUMU BÖLÜNMEYE GÖTÜREN AHLAKSIZLAŞTIRAN ODUN KAFALILARI NİYE ALMIYOR İÇERİ
Meşhur olmak için N.Y eskiye atasına saldırıyor. Kime yaranmaya çalışıyorsa artık.
cüppeli hoca sana yakışmıyor bu tip polemiklere girmek
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