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Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 07:14 | Son Güncelleme

"Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ziyaret etti. Cübbeli Ahmet'in, Nurettin Yıldız'ı "Ehli Sünnet dışı" ilan etmesinin ardından bu ziyareti yapması dikkatlerden kaçmadı.

Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti

Üstelik ziyarette İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve İslamcı Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve gazeteci Nevzat Çiçek de bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sert eleştirdiği Nurettin Yıldız’ı, Cübbeli Ahmet’in ziyaret etmesi dikkat çekti. Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyleyerek, “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Nurettin Yıldız’a “Meczubun biri çıkıp kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri gerektiğini söyleyebiliyor. Bunu diyanet adına yapabiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi” diye tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İslam’ın Güncellenmesi” konusunda yaptığı çıkışın ardından bu ziyaretin gelmesi de "Dinciler Erdoğan'a karşı birleşiyor mu" sorusunu da akıllara getirdi.

Geçen gün Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Nurettin Yıldız gibi ilahiyatçıların, kadınlara yönelik sözlerine sert tepki göstermişti. Erdoğan, din adına ortaya çıkarak kadınlar hakkında İslam'da yeri olmayan içtihatta bulunduklarını söylediği kişileri "marjinaller" olarak nitelendirerek, "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın" diye konuşmuştu.

NEVZAT ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Nevzat Çiçek buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “moderatörlük yaptım” dedi.

Nevzat Çiçek’in Twitter’dan attığı mesaj şöyle:

nevzat

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Anahtar Kelimeler:
cübbeli hoca nurettin yıldız

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Moderatörlük yapmış mış. Kimi kandırıyorsunuz? Kadın düşmanı olan sözüm ona hocalar kadın cinayetlerinin de bir nev'i sorumlusudur. Çünkü kadını değersizlestiren bu tür söylemler, her zihin tarafından sağlıklı muhakeme edilemiyor. Hocalaaaar ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Yeterin artık be!
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