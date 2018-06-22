Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 3 gündür Antalya'da tatil yapıyor.

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, tatil için Antalya'yı tercih etti.

YAT KİRALADI

Üç gündür Antalya'da bulunan Ünlü ve beraberindekiler, günübirlik turlar için yat kiraladı.

Ahmet Mahmut Ünlü ve beraberindekiler, dün de beyaz bir yata binip Sıçan Adası'nın etrafında tur attı. Akşam saatlerinde dönen 7 kişilik grup, lüks araçlarla kaldıkları otele gitti.



