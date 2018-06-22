HABER

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Daha önce jet ski turundaki görüntüleri gündeme damga vuran İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, bu kez tatil için Antalya'yı seçti. Cübbeli Ahmet Hoca ve beraberindekiler böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 3 gündür Antalya'da tatil yapıyor.

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, tatil için Antalya'yı tercih etti.

YAT KİRALADI

Üç gündür Antalya'da bulunan Ünlü ve beraberindekiler, günübirlik turlar için yat kiraladı.

Ahmet Mahmut Ünlü ve beraberindekiler, dün de beyaz bir yata binip Sıçan Adası'nın etrafında tur attı. Akşam saatlerinde dönen 7 kişilik grup, lüks araçlarla kaldıkları otele gitti.

55


PARTNERTatile devamTatile devam
Tuvaletini iş merkezindeki çöp kutusuna yaptıTuvaletini iş merkezindeki çöp kutusuna yaptı
Kalçası çıkan kediye operasyonKalçası çıkan kediye operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cübbeli hoca Ahmet Mahmut Ünlü İsmailağa Cemaati

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 14 yorum
inşallah gerçekten Allah tan korkan bir lider gelirde seni o cüppeye ters otutturur seni ve senin gibi dinden para kazanan kansızları bindiği arabaya bak o arabanın sıfırı 1.3 milyon tl sen ne iş yaparsın hacı nasıl biniyorsun o arabaya kaç lira vergi verirsin soran yokki koyun gibi peşinde millet
Maşallah. Hayat size güzel Hoca Efendi!!!
din iman diye fetfa veriyor paraları sacıyor.. 3 tanede yenge alır yanına.. bir sahil turu atar yatta :) kalp krizi geçirmezse iyi
cubbeli sabah akşam bende dualar etsem zikir çeksem allah banada auidi A6 verir mi bu çok olur hemde ayıp olur hem senin kadar zikir çekemem auidi A3 olsun
maşallah hocam maşallah
zaten müslüman tatil yapmasin sürünsü n herkes yapsin müslüman yapmasin kerimcanin kazanci kimsenin zoruna gitmez ama müslümanin kazanci herkese batar
atip tutmayin hemen, plaka 07 Antalya plakası hocanın olup olmadığı belli değil. tatil konusunda da her insan gibi hoca da tatil yapabilir ailesiyle ne var bunda ?
Şuna inananların toplayıp beyin tomografisi çeksen boş bir kağıt çıkar
Maşallah Allah daha çok versin
oh enayilerin parasını ye hoca arasıra namazada git ama yanmıyan kefen giy antalya sıcaktır amam ha dikkat et bikinililerden uzak dur tangalılara bak.
şimdi bunların müridi çalışıp bu hayatı yaşayamıyorda bu adam iş güç yok müridlerine sattığı malzemelerle bu lüks hayatı yaşıyor şimdi peygamberimiz hasırda falan yatardı ekmeğini bölüşürdü falan filan demicem ama gerek yok aklını kullanmayanın üzerine pisliği yağdırırım diye bizi uyarır Yüceler yücesi Allah
ne güzel ya
MİLLETİ PEYGAMBER FAKİRDİ DİYEREK UYUTUN.. KENDİNİZ LÜX YATLARDA 4-5 KADINLA ALEM YAPIN. SİZİN ALLAHINIZLA BENİMKİ AYNİ OLAMAZ.
Allah'ın yeryüzündeki adaleti.
Diğer Haberler
TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen yönleri! "Organize şakalar yapar, sesini değiştirip evdekileri işletir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen yönleri! "Organize şakalar yapar, sesini değiştirip evdekileri işletir"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.