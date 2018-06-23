Cübbeli hocadan 'tatil' açıklaması

"Müvekkil, bahsi geçen tarihlerde Antalya’da faaliyet gösteren AHİDDER isimli dernek tarafından düzenlenen 19 Haziran 2018 tarihli sohbet programına katılmak üzere Antalya’ya gitmiş ve bahsi geçen tarihte akşam saatlerinde, sosyal medyadan da canlı yayınlanan kalabalık bir cemaate sohbet yapmıştır. Söz konusu sohbet, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Lalegül TV’den de yayınlanacaktır."

Odatv'nin gündeme getirdiği olayın ardından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü avukatı Cihat Gökdemir aracılığıyla bir Odatv'nin haberine hitaben bir açıklama yaptı.

Olayın ardından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü avukatı Cihat Gökdemir aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Cenaze namazına birçok siyasi ve cemaatin müritleri katılırken, İsmailağa Cemaati’nin ünlü ismi “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü cenaze törenine katılmadı. Taziye ve cenaze sırasında 3 gün Antalya'da bulunan Ahmet Mahmut Ünlü ve beraberindekiler, beyaz bir yata binip gezerken, ardından lüks araçlarla kaldıkları otele gitti.

Cübbeli, Antalya'da kaldığı lüks mekan ve arabalar için ise Cübbeli, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Antalya’da bir otelde değil Antalya’da ikamet etmekte olan Murat YILDIRIM isimli arkadaşının evinde misafir olarak kalmıştır. İnternet sitenizdeki haberde kullanılan fotoğraflardaki araçlar da Müvekkilin misafiri olarak kaldığı Murat Yıldırım’a aittir."

Antalya'daki lüks yat gezisini de doğrulayan Cübbeli, geziyi şöyle anlattı:

"Bahsi geçen yat, Müvekkilin Antalya’da yat sahibi olan Karadenizli bir arkadaşına aittir. Yat sahibinin Müvekkili daveti üzerine katılmış olduğu beş – altı saatlik bir gezi esnasında kullanılmıştır. Bu nedenle haberde geçenin aksine yat için herhangi bir bedel ödenmemiştir."

Avukat, müvekkilinin yanındaki şahıslar için "bahsi geçen kadınlar, Müvekkilin eşi, kızları ve kayınbiraderinin eşi olup diğer iki erkek ise oğlu ve kayınbiraderidir" açıklaması yaptı.

Cübbeli ve avukatı, Antalya programını neden kesip Balkanlıoğlu'nun cenazesine katılmadığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü, daha önce Balkanlıoğlu ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.





