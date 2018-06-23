HABER

Cübbeli hocadan 'tatil' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 10:48 | Son Güncelleme

İsmailağa Cemaati’nin ünlü ismi “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'den 'tatil' açıklaması geldi. Antalya'daki Cübbeli o sırada cemaatin önde gelen isimlerinden “Abdülmetin” adıyla tanınan Metin Balkanlıoğlu cenazesine katılmamıştı.

Cübbeli hocadan 'tatil' açıklaması

Cemaat içinde “Abdülmetin” adıyla tanınan Metin Balkanlıoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Metin Balkanlıoğlu’nun cenaze namazı önceki gün Fatih Camii’ndeki ikindi namazının ardından kılındı.

Cenaze namazına birçok siyasi ve cemaatin müritleri katılırken, İsmailağa Cemaati’nin ünlü ismi “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü cenaze törenine katılmadı. Taziye ve cenaze sırasında 3 gün Antalya'da bulunan Ahmet Mahmut Ünlü ve beraberindekiler, beyaz bir yata binip gezerken, ardından lüks araçlarla kaldıkları otele gitti.

Olayın ardından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü avukatı Cihat Gökdemir aracılığıyla bir açıklama yaptı.

1

AVUKATI AÇIKLAMA YAYINLADI

Odatv'nin gündeme getirdiği olayın ardından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü avukatı Cihat Gökdemir aracılığıyla bir Odatv'nin haberine hitaben bir açıklama yaptı.

Ünlü, 3 gündür Antalya'da olduğunu doğrularken, Antalya'ya gitme gerekçesi şöyle anlatıldı:

"Müvekkil, bahsi geçen tarihlerde Antalya’da faaliyet gösteren AHİDDER isimli dernek tarafından düzenlenen 19 Haziran 2018 tarihli sohbet programına katılmak üzere Antalya’ya gitmiş ve bahsi geçen tarihte akşam saatlerinde, sosyal medyadan da canlı yayınlanan kalabalık bir cemaate sohbet yapmıştır. Söz konusu sohbet, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Lalegül TV’den de yayınlanacaktır."

Cübbeli, Antalya'da kaldığı lüks mekan ve arabalar için ise Cübbeli, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Antalya’da bir otelde değil Antalya’da ikamet etmekte olan Murat YILDIRIM isimli arkadaşının evinde misafir olarak kalmıştır. İnternet sitenizdeki haberde kullanılan fotoğraflardaki araçlar da Müvekkilin misafiri olarak kaldığı Murat Yıldırım’a aittir."

Antalya'daki lüks yat gezisini de doğrulayan Cübbeli, geziyi şöyle anlattı:

"Bahsi geçen yat, Müvekkilin Antalya’da yat sahibi olan Karadenizli bir arkadaşına aittir. Yat sahibinin Müvekkili daveti üzerine katılmış olduğu beş – altı saatlik bir gezi esnasında kullanılmıştır. Bu nedenle haberde geçenin aksine yat için herhangi bir bedel ödenmemiştir."

Avukat, müvekkilinin yanındaki şahıslar için "bahsi geçen kadınlar, Müvekkilin eşi, kızları ve kayınbiraderinin eşi olup diğer iki erkek ise oğlu ve kayınbiraderidir" açıklaması yaptı.

Cübbeli ve avukatı, Antalya programını neden kesip Balkanlıoğlu'nun cenazesine katılmadığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü, daha önce Balkanlıoğlu ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.

2

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir ettiCildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti
Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandıAdil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsmailağa Cemaati Cübbeli Ahmet Hoca Ahmet Mahmut Ünlü Metin Balkanlıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Diğer Haberler
Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı

Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı

İstanbul için son dakika yağış uyarısı

İstanbul için son dakika yağış uyarısı

Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı

Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı

Otelde çocuk kaçırma girişimi!

Otelde çocuk kaçırma girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.