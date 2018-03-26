Ahmet Hakan, bugünkü "Pardon ama siz Meral Hanım’ı ne sandınız ki?" başlıklı yazısının altında "Allah yerde midir, gökte midir diye tartışma olur mu?" alt başlığıyla yayımlanan yazısında gündemde yerini koruyan Cübbeli Ahmet ve Nureddin Yıldız görüşmesine değindi. Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"GAZETECİ Nevzat Çiçek’ten öğrendiğimize göre...

“Cübbeli” ile “Nureddin” arasında bir soğukluk varmış.

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Soğukluğun nedeni ise şuymuş:

İki hoca, “Allah gökte midir, yerde midir” konusunda anlaşamamış.

(Habertürk / Kübra Par röportajı)

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İtikadi konularda az buçuk mürekkep yalamışlığıma dayanarak iddia ediyorum:

İslam itikadının hiç ama hiçbir bölümünde...

“Allah yerde midir, gökte midir” diye bir tartışma yoktur, yapılmamıştır.

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Üstelik bu konuda mürekkep yalamaya falan bile gerek yoktur.

Çevir sokaktan herhangi birini...

Sor, “Allah gökte midir, yerde midir” diye...

Sana ‘şak’ diye...

“Allah ne yerdedir, ne gökte... Allah her yerdedir” cevabını verir.

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İki ihtimal var:

BİR: Ya Nevzat yanlış aktarıyor...

İKİ: Ya da Cübbeli ile Nureddin iyice zıvanadan çıktı."

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