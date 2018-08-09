Cübbesini asan eski Danıştay üyesinin yargılandığı dava

Örgütün toplantılarına katılmadığını, "himmet" adı altında yardım yapmadığını savunan Olcay, yardımlarını Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan "Kimse Yok Mu?" derneğine yaptığını söyledi. Olcay, bu derneğin dünyanın her yerine yardım ulaştırdığını, bu nedenle hala savunduğunu kaydetti.

Savunma için söz verilen Olcay, hakkındaki iddianameyi eleştirerek, suçun unsurlarının neler olduğunun belirtilmesi gerekirken, bu hususun eksik kaldığını öne sürdü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay Üyesi Olcay hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanığın yakınları ve avukatı da katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde, yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Örgütün takip ettiği dosyalarda FETÖ lehine karar çıkması için çalıştığı yönündeki suçlamayı da reddeden Olcay, örgüt adına hiçbir faaliyette bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Olcay, FETÖ'nün yargıdaki etkinliğini kırmak amacıyla yüksek yargı üyelerinin görevlerini sona erdiren düzenlemenin görüşmeleri sırasında yaptığı cübbe asma eyleminin ise örgütsel bir faaliyet olmadığını, bunu toplumsal algı yaratmak için gerçekleştirdiğini savundu.

Kapısına astığı "Giderken odamı boşaltmayacağım. Hırsızlara her şey caiz." yazısına da değinen Olcay, yazıyı asmadan kısa süre önce dairenin yazı işleri müdürünün odasından altınlarının çalındığını, bu olayın üzerine gidilmemesi nedeniyle bunu protesto amacıyla böyle bir yazı astığını ileri sürdü.

Bu arada Olcay, savunmasında FETÖ'cü olmadığını dile getirdi ancak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den "Fetullah Hoca" şeklinde bahsetti.

Savunmanın ardından Olcay ve avukatı tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.