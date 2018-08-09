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Cübbesini asan eski Danıştay üyesinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde, yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Olcay, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı - Olcay, cübbe asma eyleminin örgütsel bir faaliyet olmadığını, bunu toplumsal algı yaratmak için gerçekleştirdiğini öne sürdü - Savunmasında FETÖ'cü olmadığını dile getiren Olcay, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den "Fetullah Hoca" şeklinde bahsetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde, yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto için cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay Üyesi Olcay hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanığın yakınları ve avukatı da katıldı.

Savunma için söz verilen Olcay, hakkındaki iddianameyi eleştirerek, suçun unsurlarının neler olduğunun belirtilmesi gerekirken, bu hususun eksik kaldığını öne sürdü.

Örgütün toplantılarına katılmadığını, "himmet" adı altında yardım yapmadığını savunan Olcay, yardımlarını Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan "Kimse Yok Mu?" derneğine yaptığını söyledi. Olcay, bu derneğin dünyanın her yerine yardım ulaştırdığını, bu nedenle hala savunduğunu kaydetti.

Örgütün takip ettiği dosyalarda FETÖ lehine karar çıkması için çalıştığı yönündeki suçlamayı da reddeden Olcay, örgüt adına hiçbir faaliyette bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Olcay, FETÖ'nün yargıdaki etkinliğini kırmak amacıyla yüksek yargı üyelerinin görevlerini sona erdiren düzenlemenin görüşmeleri sırasında yaptığı cübbe asma eyleminin ise örgütsel bir faaliyet olmadığını, bunu toplumsal algı yaratmak için gerçekleştirdiğini savundu.

Kapısına astığı "Giderken odamı boşaltmayacağım. Hırsızlara her şey caiz." yazısına da değinen Olcay, yazıyı asmadan kısa süre önce dairenin yazı işleri müdürünün odasından altınlarının çalındığını, bu olayın üzerine gidilmemesi nedeniyle bunu protesto amacıyla böyle bir yazı astığını ileri sürdü.

Bu arada Olcay, savunmasında FETÖ'cü olmadığını dile getirdi ancak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den "Fetullah Hoca" şeklinde bahsetti.

Savunmanın ardından Olcay ve avukatı tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Cübbesini sarkıtmıştı

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi iken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştaya üye seçilen Olcay, 2005-2009 yılları arasında TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı görevini yürütmüş, darbe girişiminin ardından Olcay'ın, o dönemde TÜBİTAK'taki cemaat kadrolaşmasını organize ettiği de iddia edilmişti.

FETÖ'nün yargıdaki etkinliğini kırmak amacıyla yüksek yargı üyelerinin görevlerini sona erdiren 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un görüşmeleri sırasında Danıştayda bir üye cübbesini binadan sarkıtmıştı.

Bülent Olcay olaydan sonra cübbeyi kendisinin sarkıttığını açıklamıştı. Olcay, ayrıca odasının kapısına, "Giderken odamı boşaltmayacağım. Hırsızlara her şey caiz." yazılı bir kağıt asmıştı.

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