Çubuk’ta örnek davranış

Müfit ONBAŞI ÇUBUK (Ankara), (DHA)ANKARA’nın Çubuk ilçesinde yapımı devam eden Suffa Yatılı Kız Kur’an ve Hafızlık Kursu binasının inşaatı için yardım kampanyası düzenlendi. Çubuk Suffa Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Demirtaş, yardım kampanyası kapsamında toplantı düzenledi. Toplantıya, yerel basın mensupları, dernek yönetimi ve inşaatta çalışan işçiler katıldı. Başkan Demirtaş, yaptığı açıklamada, ilçe müftüsü ve din görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin bir araya gelerek kurdukları Suffa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Fatih Mahallesi'nde başlatılan 8 katlı kurs binasında inşaatın sürdüğünü belirtti. ‘TOPLUMDA KADIN YÜKSELİRSE TOPLUM YÜKSELİR’ Türkiye geneli ilk 3 proje içerisinde bir proje olduğunu belirten Başkan Demirtaş, şöyle konuştu “ Toplumda kadın yükselirse toplum yükselir. Anne yetişirse güzel nesiller yetişir. Burası fiziki anlamda değil manevi anlamda bir yapı. Kuran merkezi olmasının yanı sıra bayanlar için sosyal yaşam alanı olacaktır. Burada herkes gönüllü hizmet veriyor. Projemiz, 3 ana bölüm olmak üzere 250 kişi kapasiteli yurt binası, derslikler ve 500 kişilik konferans salonundan oluşmaktadır. 2015’te başlayan projeyi 2019 yılı sonuna kadar inşallah eğitime açacağız. İmkânı olan kardeşlerimiz burası aynı zaman sizlerin, burada bir yeriniz olsun. Burası hepimizin, burası Çubuk’un manevi yükselen değeridir. Önümüzdeki kurban bayramında deri bağışlarınızı her türlü maddi manevi yardımlarınızı bekliyoruz. Fakirimizin duasına zenginimizin desteğine ihtiyacımız var. Yapımı devam eden binanın tamamlanması için hayırsever vatandaşlarımızın yardımını bekliyoruz.

