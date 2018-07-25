Çubuk'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk - Kahramankazan yolu Yiğitli mevkisinde Yusuf Sarıer'in (78) kullandığı 06 UE 171 plakalı traktör seyir halinde iken virajda devrildi.

Kazada sürücü Sarıer olay yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan Kıymet Ayrancı (53) yaralandı.

Sarıer’in cenazesi otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ayrancı, burada yapılan müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

