HABER

"Cücelik" teşhisi konulan kızının ameliyatı için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 18:04 | Son Güncelleme

Kastamonu'da iki çocuğuyla yaşayan işsiz anne Fatma Balta, cücelik teşhisi konulan ve çeşitli sağlık sorunları bulunan 7 yaşındaki kızını maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat ettiremiyor - Balta: - "Kızım hasta olduğu için çalışamıyorum. Ameliyat olması gerekiyor. Bizim bu parayı verecek durumumuz yok"

Kastamonu'da iki çocuğuyla yaşayan Fatma Balta, cücelik (akondroplazik) teşhisi konan kızının tedavisi için yardım bekliyor.

Hamilelik sürecinde, bebekte anomali tespit edilmesine rağmen evladından vazgeçmeyerek dünyaya getiren Balta, 7 yaşındaki kızının sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı dünyaya geldikten sonda eşinden ayrıldığını, oğlu ve kızıyla hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Evlerinin geçimini oğlunun sağladığını, onun da bir hafta sonra askere gideceği için işinden ayrıldığını anlatan Balta, çalışması gerektiğini ancak kızının sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ifade etti.

Cücelik teşhisi konan kızı Elif'in göğüs kafesinin dışarıda, kalça yapısının 9 aylık bir bebeğin kalça yapısına sahip olması nedeniyle birçok sağlık sorunu yaşadığını belirten Balta, üç yıl önce İstanbul'da üniversite hastanesinde bir profesörle görüştüklerini, kızının ameliyatıyla ilgili bir maliyet çıkarıldığını, bunu ödeyecek güçlerinin olmadığını, ameliyatı yapacak başka hastane bulamadıkları için yaptıramadıklarını ifade etti.

Balta, "7 yaşındaki çocukların boyu 1 metre 30 santimetre civarındayken benim kızımın boyu 68 santimetre. Yaşıtlarının neredeyse yarısı kadar. Ameliyat olması gerekiyor. Ameliyattan sonra da sürekli hastaneye gitmemiz gereken bir kontrol süreci var. O da ayrı bir maliyet. Bizim bu parayı verecek durumumuz yok." diye konuştu.

Kızının sağlık raporunda yüzde 52 engeli bulunduğunun belirtildiğini aktaran Balta, "Kızımın bakımı için devlet 3 ayda bin 100 lira para veriyor. Bu para ev kiramıza yetmiyor. Çalışmak istiyorum, kimse hasta bir kızla beni çalıştırmak istemiyor. Oğlum askerdeyken nasıl geçineceğiz bilmiyorum." dedi.

Balta, hayırseverlerden yardım beklediğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'
Netanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumuNetanyahu neden hastaneye kaldırıldı? İşte son durumu
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehitTSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Cüce engelli KASTAMONU tedavi yardım

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

İlginizi Çekebilir

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 terörist böyle öldürüldü

7 terörist böyle öldürüldü

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.