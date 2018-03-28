"Cücelik" teşhisi konulan kızının ameliyatı için yardım bekliyor

Kastamonu'da iki çocuğuyla yaşayan Fatma Balta, cücelik (akondroplazik) teşhisi konan kızının tedavisi için yardım bekliyor.

Hamilelik sürecinde, bebekte anomali tespit edilmesine rağmen evladından vazgeçmeyerek dünyaya getiren Balta, 7 yaşındaki kızının sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı dünyaya geldikten sonda eşinden ayrıldığını, oğlu ve kızıyla hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Evlerinin geçimini oğlunun sağladığını, onun da bir hafta sonra askere gideceği için işinden ayrıldığını anlatan Balta, çalışması gerektiğini ancak kızının sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ifade etti.

Cücelik teşhisi konan kızı Elif'in göğüs kafesinin dışarıda, kalça yapısının 9 aylık bir bebeğin kalça yapısına sahip olması nedeniyle birçok sağlık sorunu yaşadığını belirten Balta, üç yıl önce İstanbul'da üniversite hastanesinde bir profesörle görüştüklerini, kızının ameliyatıyla ilgili bir maliyet çıkarıldığını, bunu ödeyecek güçlerinin olmadığını, ameliyatı yapacak başka hastane bulamadıkları için yaptıramadıklarını ifade etti.