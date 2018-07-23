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CÜ'den "Yahudi ulus devlet" yasasına 8 dilde tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Üniversitesi, İsrail'in "Yahudi ulus devlet" yasasını, 8 dilde yayınladığı açıklamayla kınadı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), İsrail'in "Yahudi ulus devlet" yasasına Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça, Fransızca, İbranice ve Çince olarak 8 dilde yayınladığı açıklamayla tepki gösterdi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletler'in yasal ve ahlaki sistemiyle çatıştığı vurgulandı.

Bu yasayla, İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının yok sayıldığına işaret edilen açıklamada, "Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmekte, 1948'de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudilere geri dönüş hakkı verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanmasının ise yalnızca Filistinliler açısından değil, uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte olmadığına işaret edilen açıklamada, "Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz. İsrail'i temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Yahudi Ulus Devlet Yasası Cumhuriyet Üniversitesi Sivas

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