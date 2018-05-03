Cudi Dağı eteklerinde engellilerin uçurtma sevinci

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Meslek Yüksekokulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi iş birliğiyle düzenlenen şenlikte, engelli öğrenciler Cudi Dağı eteklerinde uçurtma uçurtmanın sevincini yaşadı.
Şırnak Üniversitesine bağlı Silopi Meslek Yüksekokulu ile özel rehabilitasyon merkezi iş birliğiyle 40 engelli öğrenci için Cudi Dağı eteklerinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Şenlikte, engelli öğrenciler, meslek yüksekokulu öğrencileri ile uçurtma uçurmanın keyfini yaşarken, Kürtçe müzikler eşliğinde halaylar çekti.
Silopi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Osmanoğlu, amaçlarının engelli öğrencilere mutlu bir gün yaşatmak olduğunu belirterek, üniversite olarak bu tür etkinlikleri sürekli yaptıklarını söyledi.
Daha önce down sendromlu öğrencilere yönelik etkinlik yaptıklarını kaydeden Osmanoğlu, etkinliklerle öğrencileri, engellilere karşı bilinçlendirdiklerini belirtti.
Meslek Yüksekokulunda öğrenci Zeynep Taşkın da şenlikte güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.
Merkezin rehber eğitmeni Merve Değer de amaçlarının engelli öğrencilere sosyal ortam sağlamak ve çekingenliklerini ortadan kaldırmak olduğunu dile getirerek, kendilerine destek veren Silopi Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti.
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