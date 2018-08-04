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Cudi Dağı eteklerinde patlıcan ve biber yetiştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Birlik köyünde, GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP-TEYAP) ve Ziraat Odası yetkililerinin teşvikiyle 10 dönümlük arazide yetiştiriyen biber ve patlıcan çiftçiyi sevindirdi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Birlik köyünde, GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (GAP-TEYAP) ve Ziraat Odası yetkililerinin teşvikiyle 10 dönümlük arazide yetiştiriyen biber ve patlıcan çiftçiyi sevindirdi.

Tarla günü nedeniyle, Cudi Dağı eteklerindeki Silopi ilçesine bağlı Birlik köyünde program düzenlendi. Programa, Silopi İlçe Tarım Müdürü Mustafa Osmanoğlu, GAP TEYAP uzmanları Şahin Karahan, Sabahattin Tüzün, Kerem Akdoğan ve Bünyamin Aslan, Silopi Ziraat Odası Mühendisi Ferdi Encü, Tarım Danışmanı Hanım Demir, banka yetkilileri ve çiftçiler katıldı. Programda, ziraat mühendisleri, GAP-TEYAP ve Silopi Ziraat Odası işbirliği ile Birlik köyünde damla sulama sistemiyle yetiştirilen biber ve patlıcanları yerinde inceleme fırsatı buldu.

GAP TEYAP ile Silopi Ziraat Odası arasında imzalanan protokol ile istihdam edilen çiftçinin 10 dönümlük tarlasına yaklaşık 2 ay önce dikilen kapya biberi ve f1 patlıcanlarını yakından gözlemleyen çiftçiler, ürünlerin hem kalitesine hem de tadına baktı.

Proje kapsamında, bölgede sebzecilik üretimini artırmak, birim alanda daha fazla verim elde etme yöntemleri, bakım, ilaçlama ve damlama sulama sistemi ile iyi yetiştirme teknikleri konuları mühendisler tarafından çiftçilere anlatıldı. Örnek tarlayla çiftçilere sebze yetiştiriciliğin yapılabileceğini kanıtlayan mühendisler, bu kez de çiftçileri sebze yetiştiriciliği konusunda ikna yoluna gitti. Biber ve patlıcan yetiştiriciliği ekimini yerinde gören çiftçiler, tarladan ve yetişen sebzelerden oldukça memnun kaldı.

Silopi Ziraat Odası'nda tarım danışmanı olarak görev yapan Hanım Demir, deneme ekimi yapılan ve yetişen sebzelerin kaliteli olduğunu belirterek, "Bugün bulunduğumuz bölgede demonstrasyon çalışmasını yaptık. Tarla günü oldu. Demonstrasyon çalışması ile birlikte Silopi bölgesinde sebzeciliğin yapılabileceğini kanıtlamaya çalıştık. Biber ve patlıcan ekimini yaptık. Biraz da hasadını yaptık" dedi.

Bölgede biber ve patlıcanın yetiştirilebileceğini çiftçilere göstermek için tarla günü gerçekleştirdiklerini anlatan GAP TEYAP Mardin-Şırnak İl Koordinatörü Şahin Karahan ise, "Bugüne kadar teknik destek sağladık. GAP idaremizin bitkisel üretim bitki besleme uzmanı arkadaşlarımızın da tavsiyesi ile biz burada danışman arkadaşlarımıza bunu anlattık. Dikiminden şimdiye kadarki aşamaları, sulaması olsun, birim alanda daha iyi bir verim alabilmek adına çiftçilerimizi buraya topladık. Yaptığımız bu demonstrasyonu görmelerini sağladık. Çünkü bölgedeki çiftçilerimiz görmeden herhangi bir üretime geçemiyorlar. Biz bunu sağladık. Bölgede istihdamın artması için gençlerimizi, çiftçilerimizi teşvik etmek için daha iyi bir uygulama yapacağımıza inandık" diye konuştu.

Tarlada çalışan 18 yaşındaki genç çifti Hayran Saloci de 2 aydan beri tarlada sebze yetiştirdiğini ifade ederek, "2 aydır bu işi yapıyorum. Çapa yapıyorum, sulama yapıyorum, gereken tüm işçiliğini yapıyorum. Devlet bize destek verdi. Mühendisler bize liste yapıyor. İlaç, gübre, su zamanını saat saat yazıyorlar. Biz de uyguluyoruz. Yetişen sebzeler çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

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