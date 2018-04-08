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Cudi Dağı’nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun yürütüldüğü Şırnak’ın Cudi Dağı’nda, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist etkisiz hale getirildi.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek maksadıyla Cudi Dağı bölgesinde 4 Nisan’da başlatılan “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker” operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun yürütüldüğü Şırnak’ın Cudi Dağı’nda, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek maksadıyla Cudi Dağı bölgesinde 4 Nisan’da başlatılan “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker” operasyonunun sürdüğü belirtildi. Açıklamada, operasyona, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucunda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilerek, operasyonun genişletilerek azim ve kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekildi.

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