Cudi Dağı'nda 8 PKK'lı terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda, insansız hava araçlarıyla tespit edilen bir grup PKK'lıya yönelik düzenlenen hava operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Cudi Dağı'ndaki operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Cudi Dağı bölgesinde 18 Haziran 2018 günü İHA ile tespit edilen eylem hazırlığındaki 8 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava hücum harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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