Çukur 10. son bölüm izle: Yamaç ve Selim'in Rus ruleti! (Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Son Güncelleme 6 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 08:04 |6 saat önce

Çukur 10. son bölümü ile yine nefesleri kesti. Serdar'ın İdris Koçovalı'nın evine yaptığı baskında Vartolu'nun son anda yetişmesi ile Sultan ölümden döndü. Usta oyuncu kadrosu ile her hafta izleyiciyi daha çok içine çeken Çukur son bölümde Selim ile Yamaç'ın yüzleştiği final sahnesi soluksuz izlendi. Yamaç ile Selim arasından geçen bu sahne sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. İşte Çukur 10. son bölüm...

Çukur 10. bölümü dün akşam Showw TV'de hayranları ile buluştu. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Perihan Savaş'ın oynadığı Çukur dizisi her geçen hafta izleyiciyi kendine daha çok bağlıyor. Geçen hafta ekrana gelen bölümde zirveye oturan Çukur, son bölümü ile koltuğu yine kimseye bırakmadı. Çukur 10. bölüm finalinde Selim ile Yamaç'ın arasında geçen sahne herkesi ekran başına kilitledi. ÇUKUR 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KARDEŞ MİYİZ CAN MIYIZ TEK MİYİZ? Çukur son bölümde Yamaç, Selim ile başbaşa bir görüşme yaptı. Amacı Selim'in aileye olan bağlılığını test etmekti. Silah sevkiyatını bilen kişiler arasında Paşa ile Emmi'nin içine düştüğü durumları anlatan Yamaç, bu olayı bilen son kişinin Selim olduğunu söyleyerek cebinden silahı çıkardı. İçinde bir mermi kalacak şekilde bırakan Yamaç, Selim'e uzatarak "Benim için ölür müsün?" dedi. Selim'in tereddüdü karşısında Yamaç "Beni senin için ölürüm" diyerek silahı kafasına dayadı. Selim'in haykırışı karşısında düşünmeden tetiği çekti. Bunu yaptıktan sonra silahı Selim'e uzatarak "Benim için ölür müsün?" dedi. Selim silahı eline alıp kafasına dayadı. Bu sahneler sonrasında Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. İşte Selim ile Yamaç arasında geçen o sahne...

SENA ESKİ EVİNE DÖNDÜ! Sultan’ın gözyaşları içinde Sena’ya içini döktüğü Çukur son bölümde, Emmi’nin Yamaç’a “Burası sadece bir mahalle değil, bir alemin adı!” dediği anlar dikkat çekti. Mahallede çekilen silahlar heyecanı yükseltirken, Sena’nın Yamaç’a “Ben gidiyorum” sözleri şaşırttı. Sena, Yamaç'a "Sana aşık olduğum, seni ilk kez öptüğüm evimiz gidiyorum. Nolur gel" dedi. Sena, Yamaç'ı beklerken kapı çalması ile koştu. Fakat kapıyı açınca gördüğü Yamaç değil eşyaları ile dolu iki valiz idi. Bu sahnelerde çalan şarkı ise Cem Karaca'nın "içimde kar yağar" ise gecenin en çok dinlenen şarkısı oldu. Çukur 10. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilir, aynı zamanda yeni bölüm ilk sahnesi ve 11. bölüm fragmanını takip edebilirsiniz. Çukur 10. son bölümü izlemek için tıklayınız ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ Yamaç, Sena ve Serdar namlunun ucundadır. İçlerinden biri vurulur, ama hangisi? Nefeslerin tutulduğu bu esnada Koçovalı kadınlarını da büyük bir tehlike beklemektedir. Serdar’ın adamları İdris’in evine baskın düzenler. Sultan ve diğer kadınları kaderi, o sırada karşılarına çıkan Vartolu’nun elindedir. Celasun için hayatını tehlikeye atan Karaca’nın durumu kritiktir. İyice köşeye sıkıştığını hisseden ve öfkesinin bedelini Serdar’a ödetmeye karar veren Selim ise Yamaç karşısında zor anlar yaşar. Tansiyonun gittikçe yükseldiği sırada Baykal’ın Yamaç’ı köşeye sıkıştırmak için attığı hamle, Yamaç’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle karşı karşıya bırakacaktır.

ÇUKUR MÜZİKLERİYLE DE ZİRVEDE! Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur, sadece yıldız oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle değil müzikleriyle de zirveye yerleşti. Eypio’nun dizi için özel hazırladığı ‘Gömün Beni Çukura’ adlı şarkının klibinin görüntülenme sayısı 7 milyonu aştı. Toygar Işıklı’nın bestelediği orijinal müzikleri çok beğenilen Çukur, dizide kullanılan diğer şarkı seçimleriyle de ses getirmeye devam ediyor. Vartolu karakteriyle özdeşleşen, Musa Eroğlu’nun eşsiz yorumu ve bestesi, Abdürrahim Karakoç’un ise unutulmaz sözleriyle ‘Mihriban’ türküsü müzik listelerinde üst sıralarda yer alırken, Eypio’nun dizi için özel hazırladığı ‘Gömün Beni Çukura’ dijital müzik platformlarında kısa sürede 1 milyondan fazla dinlendi. Sözleri dillere pelesenk olan şarkının klibi ise sosyal medya mecrası Youtube’da 7 milyon görüntülenmeyi aştı. Son bölümlerde çalan Gazapizm’in ‘Heyecanı Yok’ ve Ceylan Ertem’in Aşık Mahzuni Şerif’e saygı duruşu yaptığı yeni şarkısı ‘Zalım’ müzik listelerine hızlı bir giriş yaparak zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor.