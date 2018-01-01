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Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 09:26 | Son Güncelleme 5 saat önce

Çukur 11. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Yeni yıla girdiğimiz bugün, 1 Ocak Pazartesi, Show TV'de Çukur yeni bölüm olacak mı merak edilmeye ve Google'da Show TV yayın akışı aranmaya başlandı. Çukur son bölümde Yamaç ile Selim arasında geçen sadakat sorgulaması ve Rus ruleti nefesleri kesmişti. Peki Çukur 11. bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İşte 1 Ocak Pazartesi Show TV yayın akışı...

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Show TV'de yayınlanan Çukur 11. son bölümü bu akşam ekrana gelecek mi merak ediliyor. Her Pazartesi Show TV'de ekrana gelen Çukur, usta oyuncu kadrosu ve farklı senaryosu, her hafta izlenme oranını artırmayı ve adından çokca söz ettirmeyi başardı. Son iki bölümde aksiyonun dozunu artıran, seyirciyi ekran başına kilitleyen başarılı dizi 10. bölümde Yamaç ve Selim arasında geçen konuşma da haftanın çok konuşulanlarından oldu. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu bu sahne sonrasında Google'da en çok arananlar arasına girdi. Peki Çukur 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur son bölümde Yamaç, Selim ile başbaşa bir görüşme yaptı. Amacı Selim'in aileye olan bağlılığını test etmekti. Silah sevkiyatını bilen kişiler arasında Paşa ile Emmi'nin içine düştüğü durumları anlatan Yamaç, bu olayı bilen son kişinin Selim olduğunu söyleyerek cebinden silahı çıkardı. İçinde bir mermi kalacak şekilde bırakan Yamaç, Selim'e uzatarak "Benim için ölür müsün?" dedi. Selim'in tereddüdü karşısında Yamaç "Beni senin için ölürüm" diyerek silahı kafasına dayadı. Selim'in haykırışı karşısında düşünmeden tetiği çekti. Bunu yaptıktan sonra silahı Selim'e uzatarak "Benim için ölür müsün?" dedi. Selim silahı eline alıp kafasına dayadı. Bu sahneler sonrasında Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Şu ana kadar fragman yayınlanmadığı yeni bölüm ilk sahnesi de paylaşılmadı. Peki Çukur yeni bölüm bu akşam Show TV'de ekrana gelecek mi? İşte Show TV yayın akışı...

1 OCAK PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çocuktan Al Haberi Tekrar
08:15 Ayas
10:15 Sihirli Dağ
12:30 Yılbaşı Sürprizi Tekrar
15:00 Çukur Tekrar
18:45 Show Haber Canlı
20:00 Şangay Şövalyeleri
22:15 Açlık Oyunları
00:45 Çukur Tekrar
03:00 Açlık Oyunları
04:45 Sihirli Dağ
05:45 İlişki Durumu Karışık Tekrar

Çukur 10. son bölüm izle: Yamaç ve Selim'in Rus ruleti! (Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
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