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Çukur 11. yeni bölüm ilk sahnesi izle: Vartolu'dan Yamaç'a yılbaşı hediyesi! (Çukur yeni bölüm ne zaman?)

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 08:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

Çukur 11. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Bu hafta Yılbaşı tatiline denk gelmesi ile ertelenen Çukur yeni bölüm merakla beklenmeye devam ediyor. İzleyiciyi her hafta kendine iyice bağlayan Çukur dizisi son bölümde Yamaç ile Selim arasında rus ruleti ile final yapmıştı. Şimdi bu sahne nasıl sonuçlanacak, Selim sadakat sınavını geçebilecek mi merak ediliyor? Peki Çukur yeni bölüm ne zaman? İşte Çukur 11. bölüm ilk sahnesi...

Çukur 11. yeni bölüm ilk sahnesi izle: Vartolu'dan Yamaç'a yılbaşı hediyesi! (Çukur yeni bölüm ne zaman?)

Çukur yeni bölüm merakla beklenirken 11. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle yeni bölümü dün akşam yayınlanmayan Çukur dizisi hayranları 11. bölümü sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Gittikçe artan temposu, usta oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosu ile izleyiciyi içine çeken Çukur yeni bölüm ilk sahnesi paylaşıldı. Çukur 11. bölüm ilk sahnesinde Vartolu, Yamaç'a süpriz bir yılbaşı hediyesi veriyor. Meke'nin yerini öğrenmek için Vartolu'yu yanında abisi Selim ile ziyarete giden Yamaç, üzerinde adı yazılı bir mezar taşı ile karşılanıyor. Peki Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Çukur 11. bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR 11. YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

VARTOLU’DAN YAMAÇ’A YILBAŞI HEDİYESİ!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 11. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’a yılbaşı hediyesi olarak mezar taşı hazırlatan Vartolu’ya Yamaç, Meke’nin yerini soruyor. Vartolu olan bitenden haberi olmayan Selim’e durumu açıklarken, Yamaç Meke’nin yerini öğrenmek için Vartolu’nun üstüne gidiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur hayranları heyecanla yeni bölümü bekliyor. Son bölümde Yamaç ile Selim arasında geçen konuşma sahnesinde Rus ruleti oynamaları ve sonrasında sadakat sınavından Selim'in nasıl geçeceği merak ediliyordu. Bu hafta yılbaşı tatili ile dün akşam ekrana gelmeyen Çukur yeni bölümü ne zaman yayınlanacak belli oldu. Çukur’un merakla beklenen 11. bölümü 8 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 10. bölümünde Yamaç, karnından yaraladığı Serdar'ın hastaneye götürülmesini istedi ancak Karaca'nın kurşunlanmasıyla deliye dönen Selim, yardım etmesi için çağırıp tehdit edince Serdar'ı boğarak öldürdü. Saadet'le telefondayken Serdar'ın adamlarının İdris'in evini bastığını gören Vartolu’nun müdahale edip, Koçovalıları kurtardığı sahne nefes kesti.

Bu sırada hastanede olan İdris, Karaca'nın durumunu öğrenince öfkeden deliye döndü, Sena ise İdris'e patladı. Geçen bölümde aralarındaki buzların erimesinin ardından bu bölümde Sultan Sena'ya ilk kez ismiyle hitap etti ve bir karar vermesi gerektiğini hatırlattı. Vartolu'ya giden Yamaç, "Memleketten bir şey istiyor musun?" diye sorunca Vartolu, Yamaç'ın geçmişini araştırdığını anladı.

Geçen hafta Baykal olduğu ortaya çıkan Beyefendi, Selim'e "Kızı Serdar'a kaptırmasaydın Yamaç ikiye bölünecekti" diye sitem etti. Hastanede Karaca'nın durumunu uzaktan takip eden Celasun, Akşın'a "Ben kötü biri değilim, bir gün anlayacaksın" dedi, ikili sarıldığı anda ise Nedret'e yakalandı. Bu sırada Aliço'ya çok benzeyen biri Feyyaz'ın oğlu Oğuz'u öldürünce Feyyaz öfkeden kudurarak Aliço'yu kaçırdı. Durumdan haberdar olan Yamaç ve peşinden tüm mahalle Aliço'yu kurtarmaya gitti. Yamaç, Aliço'nun yapmadığına inandırmaya çalışırken Feyyaz öfkesini Yamaç'ı feci şekilde döverek çıkarttı, Yamaç ise kılını kıpırdatmadı.

Saadet Vartolu'yla buluştu ancak Vartolu buluşmada yüzünü göstermeyince Saadet'in soru işaretleri iyice arttı. Sena olan bitene daha fazla dayanamayarak Yamaç'a eski evlerine dönmeye karar verdiğini söyledi. Yamaç Sena'nın gidişi sonrası yıkıldı ancak Çukur'a ve ailesine bağlılığı ağır bastı ve Sena'ya gitmek yerine babası, abisi, Paşa ve Emmi'nin yanına meyhaneye gitti. Akşam eski evlerinde heyecanla Yamaç'ı bekleyen Sena, kapının önünde Yamaç yerine bavullarını bulunca büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Selim'in sürekli ortadan kaybolmasından şüphelenen İdris meyhanede Selim'le Yamaç'ı yalnız bıraktı. Uzun süredir soru işaretiyle dolaşan Yamaç, babasının Emmi ve Paşa'ya yaptığı bağlılık testinin aynısını Selim'e yapacağını söyledi. Adrenalinin tavan yaptığı anlarda Yamaç silahı önce kendi kafasına dayayarak tetiği çekti. Silah ateş almayınca aynısını Selim'in de yapmasını istedi. Önce tereddüt yaşayan Selim çaresiz olduğunu görünce silahı kafasına dayamak zorunda kaldı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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