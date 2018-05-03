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Çukur dizisi gerçek oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 08:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın köklü mahallerinden biri olan Gülbahçe, farklı faaliyetlerle gündemden düşmüyor. "Çukur" dizisiyle gündeme gelen meşale şov, bu sefer Gülbahçe mahallesinde meydana geldi.

Osmangazi'ye bağlı Gülbahçe Mahallesi sakinleri, semtin sevilen isimlerinden Zeki Day’ın doğum gününü kutlamak için sürpriz bir faaliyet düzenledi. Son zamanlarda reyting rekortmeni olan "Çukur" dizisinde görmeye alışık olduğumuz meşale şovunu bu sefer onlarca kişi aynı anda yakarak gerçekleştirdi.

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Akşam saatlerinde mahallenin yaşlı ve genç bütün sakinleri mahalle meydanında toplandı. Zeki Day’ın her şeyden habersiz mahalleye girmesiyle ellerinde sakladıkları meş'aleleri aynı anda yakan mahalle sakinleri ortalığı aydınlattı.

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Hep bir ağızdan bağırarak doğum gününü kutladıkları Day’ın ise şaşkınlığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Dumanların gökyüzünü kapladığı gecede mahalle sakinleri alkışlarla doğum günü partisine destek verdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
çukur Bursa Osmangazi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Gerizekalılık
film zaten, bursa daki küçük çaplı ama etkili mafyaları anlatıyor
hadi yeni ÇAKMA KABADAYIMIZ hayırlı uğurlu olsun.........DEVLET GÖREVE YILANI BAŞI KÜÇÜKKEN YOK ETMEK GEREK....TAKİBE ALIN BUNDAN SONRA BU JHAKKAL'I VE ÇEVRESİNDEKİLERİ, YA DOLANDIRICI, YA HIRSIZ, YA UYUŞTURUCU TAYFASI BUNLAR BENCE...
özenti ezikler
Ne mutlu adama bir mahalle bir olup doğum günü organizasyonu yapmışlar.
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