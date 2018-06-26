Çukur kazılan yerleşim yerlerinde HDP'nin oyu düştü

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü PKK mensuplarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcılarla saldırılar gerçekleştirdiği yerleşim yerlerinde HDP'nin oyları, 1 Kasım 2015'e göre düştü, AK Parti'nin oyları ise artış gösterdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin çukur kazarak tuzakladıkları patlayıcılarla saldırılar gerçekleştirdiği Diyarbakır'ın Sur ve Silvan, Mardin'in Nusaybin ve Derik, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde HDP'nin oyu, 1 Kasım 2015'teki seçime oranla azaldı.

- En fazla oy kaybı Şırnak'ta

HDP'nin Sur'da oy oranı yüzde 75,7'den yüzde 65,61'e, Silvan'da yüzde 87,9'dan yüzde 80,59'a, Nusaybin'de yüzde 89,4'ten 81,36'ya, Derik'te yüzde 86,3'ten yüzde 78,14'e, Şırnak'ta yüzde 71,5'ten yüzde 54,27'ye, Cizre'de yüzde 93,2'den yüzde 82,9'a, Silopi'de yüzde 88,5'ten yüzde 73,80'e, İdil'de ise yüzde 82,7'den yüzde 73,9'a düştü.

- AK Parti oyunu artırdı

AK Parti'nin oy oranı ise Sur'da yüzde 19,6'dan yüzde 21,01'e, Silvan'da yüzde 10,05'ten 11,65'e, Nusaybin'de yüzde 8,06'dan yüzde 13,13'e, Derik'te yüzde 12,03'ten yüzde 14,76'ya, Şırnak'ta yüzde 22,04'ten yüzde 26,78'e, Cizre'de yüzde 4,09'dan yüzde 10'a, Silopi'de yüzde 8,08'den yüzde 16,14'e, İdil'de yüzde 14,08'den yüzde 18,05'e yükseldi.

