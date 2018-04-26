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"Çukur operasyonları devlete başkaldıran eşkıyanın sonu olmuştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: - "Gördüğüm manzara gurur verici. Çukur operasyonları devlete karşı başkaldıran eşkıyanın sonu olmuştur. Bu da Allah'ın yardımı, siz değerli Nusaybin halkının desteğiyle yapılmıştır"

MARDİN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Çukur operasyonları devlete karşı başkaldıran eşkıyanın sonu olmuştur. Bu da Allah'ın yardımı, siz değerli Nusaybin halkının desteğiyle yapılmıştır." dedi.

Birlikleri denetlemek ve temaslarda üzere Mardin'e gelen Orgeneral Çetin, beraberinde Vali Mustafa Yaman, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Nusaybin ilçesine geçti.

Orgeneral Çetin, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel'i ziyaret etti.

Çetin, yaptığı açıklamada, ilçede önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

"Nusaybin'in geleceği hepinizin geleceğidir." diyen Çetin, "Şehirde gördüğüm manzara gurur verici. Çukur operasyonları devlete karşı başkaldıran eşkıyanın sonu olmuştur. Bu da Allah'ın yardımı siz değerli Nusaybin halkının desteğiyle yapılmıştır. Sizlerin desteğiyle Nusaybin huzurlu bir şehir olmuştur. Bundan sonra da modern bir şehir olacak." ifadelerini kullandı.

Çetin, ilçenin huzuru ve güvenliği için 2 ay içerisinde ilçede Jandarma Komando Taburu oluşturulacağını, buradaki askerlerin Nusaybin ekonomisine katkı sunacağını vurguladı.

Ömer Özel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel, "Nusaybin halkı olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız, emrindeyiz." diye konuştu.

Daha sonra Orgeneral Çetin ve Vali Yaman ile beraberindekiler ilçe esnafını ziyaret etti.

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