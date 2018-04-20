Çukura düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Elazığ’da çukura düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Zırhlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar, bir kuyudan köpek sesi geldiğini fark ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, küçük bir girişi bulunan kuyudan, yavru köpeği iple kurtarmayı başardı.
Kurtarılan yavru köpek, Belediye Hayvan Hastanesi ve Bakımevine götürüldü.
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