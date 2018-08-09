Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca'da Güven Dağı üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenledi. Yaralı askerler, helikopterle üs bölgesinden alınarak Hakkari'ye getirildi. Fatih Kışlası'na inen helikopterden alınan yaralı askerler, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 ASKER ŞEHİT

Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Bölgede başlatılan hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

DHA

