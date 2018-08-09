Çukurca'da 15 hektar ormanlık alan yandı

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Kuzey Irak sınırındaki Çukurca ilçesi Üzümlü Köyü ormanlık alanında iki gün önce başlayan yangın, bu sabaha karşı kontol altına alınarak söndürüldü.

Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üst bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda, iki gün önce saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Çukurca Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Arazinin engebelli olması nedeniyle yangına müdahalede zorlanan ekiplerin, yoğun çalışması sonucu yangın bu sabaha karşı tamamen kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar ormanlık alan küle döndü. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

FOTOĞRAFLI



