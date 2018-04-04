Çukurca’da 3 bin 830 İngilizce kitap dağıtıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Çukurca Eğitim Kalitesini Artırma Projesi (ÇEKAP) kapsamında değişik okullara yaklaşık 3 bin 830 kitap dağıtıldı.

Çukurca ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile birlikte Şehit Bilal Soybilgiç okulunda öğrencilerle bir araya geldi. İngilizce’nin önemine değinen Kaymakam Ayca, ÇEKAP kapsamındaki organizasyonda bin 178 öğrenciye toplam 3 bin 830 adet İngilizce kitap dağıttıklarını söyledi.