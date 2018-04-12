Çukurca’da büyük dönüşüm başlıyor

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede yapacakları 142 konutlu projenin tamamlanmasıyla, ilçede konut sıkıntısının kalmayacağını söyledi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güvenin sağlandığı 8 bin 500 nüfuslu Çukurca ilçesinde yapılan hizmetler yöre halkını sevindiriyor. Birçok sosyal ve kültürel etkinliklerinin yapıldığı ve vatandaşın gece geç saatlere kadar dışarıda gezdiği ilçede hizmet atağı devam ediyor. Büyük dönüşümün başlatılacağı ilçede ilk olarak, çarşı merkezi düzenlemesi, yolların asfaltlanması ve ilçenin en büyük sorunlarından bir olan konut sorununun en kısa sürede çözüleceği belirtildi. İHA muhabirine açıklamada bulunan Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çukurca ilçesinin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, ilçeye konut müjdesi verdi. İlçede yapılacak olan 142 konut projesinin animasyon görüntülerini izleyen Kaymakam Ayca, ilçenin en önemli sorunlarından bir tanesi konut sorunu olduğunu söyledi. Ayca, ”İlçemizde 8 bin 500 kişi ikamet etmektedir. Bu sayının az olmasının sebeplerinden bir tanesi de konutların yeterli olmamasıdır. Memurlarımız buraya tayin oluyor ama ev bulamadıkları için ailelerine getiremiyorlar. Bende bu güzel ilçeye atandıktan sonra en önemli sorun üzerinde durmaya başladık. Konut projemiz için çalışmalara başladık. Yer bulma konusunda sıkıntılı bir yer, ama şükür çok güzel bir yerde yaklaşık 32 dönümlük arazi oluşturduk. Bu arazinin önemli bir kısmı spor kompleksi olacak. Spor kompleksimizde futbol sahası, atletizm pisti, teniz kordu, voleybol, çocuk oyun grupları olacak. Bunun yanında da yaklaşık 13 dönümlük arazide de konut projemizi inşa edeceğiz. Bu konut projemiz yaklaşık olarak 142 adet konut olacak. 72 tanesi 3+1, üç bölük şeklinde. 42 tanesi 1+1 bir, 7-8 tanesi yine 2+1 bir blok şeklinde olacak. Bu konut projemiz kooperatif usulü ile gerçekleştirdik. Çukurca Belediyesinin de dahil olduğu bir yapı kooperatif kurduk. Bu kooperatif üzerinde şuanda müteahhitlerle görüşmeler yapıyoruz. Projemiz tamamlandı. Uygulanan projemiz hazır. Uygulama projemizi ilgilenen müteahhitlere gönderdik ve müteahhitlerden teklifler geliyor. Biz kooperatif olarak en uygun adayı belirleyeceğiz. İnşallah en güzel projeye imza atacağız. Bir aksilik olmasa bir ay içerisinde projeyi başlatmayı planlıyoruz. Konut sorunu çok acil olduğu için hemen başlamak istiyoruz. İnşallah bir yıl içinde bu projeyi bitireceğiz ve buradaki konut sorunu çözülür. Burada güzel bir yaşam alanı oluşturulacak ve bu projenin Çukurcamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.