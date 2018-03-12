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Çukurca’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 97.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 97. Yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program büyük ilgi gördü.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çukurca Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, 2.Hudut Tugay Komutanı Bahtiyar Ersay, Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Sürmeli, İlçe Jandarma Komutan Vekili Eyüp Sağır, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Keskin, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili öğrencilerin sergilediği çeşitli skeç ve oratoryo gösterisi izleyenleri duygulanırdı.
Program Kaymakam Ayca ve beraberindekiler tarafından öğrencilere değişik hediyeler verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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